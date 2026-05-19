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娛樂 最新消息

啦啦隊女孩慶生淚崩！團員家人驚喜現身

成員Nina迎接生日。（Wing Stars提供）成員Nina迎接生日。（Wing Stars提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕Wing Stars於上週六舉辦五月首場生日會。上午場由第二屆成員Nina率先登場，以日本偶像風格打造專屬生日派對；下午場則由搞笑擔當筱雯接棒，以宴會為主題華麗現身。兩場活動風格截然不同，卻同樣充滿驚喜與巧思，陪伴粉絲度過溫馨又難忘的慶生時光。

Nina身穿日系偶像風格造型登場，帶來熱力四射的舞蹈演出，展現滿滿魅力。第二段表演則驚喜復刻當初徵選演出，獻唱歌曲《愛你》，以甜美嗓音詮釋青春氛圍，瞬間炒熱現場氣氛。

Nina生日會團員一粒、恬魚以及米妮驚喜現身。（Wing Stars提供）Nina生日會團員一粒、恬魚以及米妮驚喜現身。（Wing Stars提供）

生日會尾聲，團員一粒、恬魚與米妮端著蛋糕驚喜現身。三人先前還刻意向Nina表示各自另有行程，實際上卻是偷偷留下來為她製造驚喜，讓Nina當場感動落淚。不僅如此，經紀人也悄悄聯絡Nina家人到場參與生日會，全程保密，直到表演過程中，Nina才驚覺家人竟坐在後排支持。Nina更感性地向粉絲告白：「這次生日收到很多驚喜，被大家這樣喜歡，覺得自己很幸福，我會好好珍惜。」

筱雯開心慶生。（Wing Stars提供）筱雯開心慶生。（Wing Stars提供）

下午場則由筱雯以「大筱姐的名門華宴」為主題登場，邀請粉絲一同盛裝赴約，不少粉絲也特地穿上西裝、繫上領帶到場響應。筱雯則換上宛如公主般的藍色系短裙，並於生日會中演唱懷舊卡通《珍珠美人魚》主題曲，掀起滿滿回憶。

此外，她也精心準備親手繪製、帶有代表性圖案的馬克杯作為禮物贈送粉絲，展現滿滿心意。談及這次生日會，筱雯表示，很開心看到大家都能享受這場活動，也很感謝粉絲願意理解自己的幽默感、一起玩鬧。

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