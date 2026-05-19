五月天「獨剩阿信未婚」！14年舊情再引熱議 周董曾逼問緋聞

阿信感情動向備受注目。（資料照；翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕華語樂壇天團「五月天」出道多年，團員們陸續步入禮堂、升格當爸爸，唯獨主唱阿信至今仍是神祕的「黃金單身漢」。向來與緋聞絕緣的他，出道以來唯一公開承認過的女友，只有大學時期交往長達14年的「蛋蛋妹」。這段曾令無數歌迷羨慕的長跑戀情最終無疾而終，近日再度引發網民熱烈討論，連昔日好友周杰倫逼問他「為何沒緋聞」的趣事也一併被翻出。

阿信對私生活保護到家，過去與蛋蛋妹交往時，兩人曾多次被目擊在台北街頭甜蜜勾肩、牽手，甚至一起坐在路邊攤吃宵夜，互動如同老夫老妻。然而戀情在10多年後戛然而止，關於情變主因，多年來外界傳言不斷：一說是女方遲遲等不到名份而心碎離去；另一說則是「五迷」當年的反對聲浪過大，讓圈外人的蛋蛋妹承受巨大壓力。不過，這兩種說法至今都未曾得到阿信本人的證實。

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事實上，阿信的感情世界神秘到連身邊的明星好友都很好奇，周杰倫就曾公開調侃他：「為什麼你出道這些年都沒緋聞？」隨著團員們各自家庭美滿，每當外界關心起阿信的終身大事，這段與「蛋蛋妹」的刻骨銘心舊情總會再度被提起，也讓歌迷紛紛感嘆，無論天王最後情歸何處，都希望他能獲得真正的幸福。

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