孫安佐藏小型彈藥庫 傳收金主2.5萬辦見面會

孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，法院裁定羈押禁見2個月。（翻攝自孫安佐IG、記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬和狄鶯獨子孫安佐持自製火焰槍，噴出10多公尺巨大火焰，將噴火影片上傳IG，檢警獲報前往孫家搜索，赫然發現他還持有疑有殺傷力的改裝散彈槍，士林地院法官認為孫安佐涉犯恐嚇公眾、公共危險及非法持有非制式獵槍及模擬槍共4罪嫌疑重大且有串滅證之虞，裁定羈押禁見2個月。

《鏡週刊》報導，檢警搜索孫家發現孫安佐從網路學習如何自製噴火槍，相關設備一應俱全，包括工業用可燃氣體鋼製安全儲存桶、各式氣閥管線、塑膠汽油桶、輸油管等，儼然是小型彈藥庫。

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報導指出，檢警過濾孫安佐手機通話及相關金流發現，他將在月底舉辦粉絲見面會，幕後由一名金主與某活動策劃人員協助拉抬聲量。更勁爆的是，該名金主還付給孫安佐2萬5千元酬勞，疑為獎勵他在網路播放噴火槍影片。

孫安佐是在14日於IG上傳影片，「公開2026最新發明神級火箭槍」，畫面中孫揹著類似瓦斯桶，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達10多公尺，畫面曝光引發網路議論。

警方認為孫安佐持用的火焰槍，射程及威力超出一般民用範疇，且在北投溪畔測試，火焰效果巨大，又緊臨公眾通行道路及民宅，引發公眾安全疑慮，涉犯公共危險等罪，前日清晨前往孫安佐及其經紀人、網紅「重讀」陳昱中家中搜索，查扣肩負式噴火裝置、輸油管、工業用可燃氣體鋼製安全儲存罐，甚至在孫家發現改裝散彈槍、模擬槍。

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