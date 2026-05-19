自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

尺度炸裂！吳鎮宇突「嘴對嘴餵藥」郝蕾 網看傻：生理不適

吳鎮宇與郝蕾親自下場示範引起爭議。（翻攝網路）吳鎮宇與郝蕾親自下場示範引起爭議。（翻攝網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國影視演技真人秀《無限超越班4》近日播出最新一集，沒想到竟演變成開播以來最大爭議。兩位分量十足的導師吳鎮宇與郝蕾親自下場示範同台飆戲，上演了一段充滿視覺衝擊與壓迫感的「嘴對嘴喂藥」橋段。由於整段表演完全「零借位」，甚至演變成極具侵略性的粗暴深吻，片段曝光後隨即在網路上瘋傳。大批網民看後直呼被嚇壞，紛紛痛批：「這尺度太過火」、「隔著螢幕都覺得反胃！」

節目中，吳鎮宇化身性格偏執、控制欲極強的恐怖情人，為了逼迫郝蕾飾演的女友吃藥，他先是捏住對方下巴，接著竟將藥丸含在自己嘴裡，直接「嘴對嘴」強硬喂藥。更令全場譁然的是，這並非點到為止的借位演出，而是一場充滿病態與暴力的深吻，過程中郝蕾的臉部甚至被「咀到變形」，極具窒息感的畫面驚呆在場所有人。

雖然兩位硬底子演員展現了教科書級別的敬業度，但這段過於追求「寫實」的破格表演，卻意外在螢幕外引發巨大的批評浪潮。無數觀眾看完片段後表示，雖然知道老戲骨演技精湛，但這種近乎視覺暴力的呈現方式實在太突兀，直言觀看時產生了強烈的「生理不適」與尷尬感。不少網友也留言質疑，作為一個綜藝節目，即使是為了考驗演技或製造節目效果，這種「喂藥變濕吻」的重口味戲碼依然徹底超出了綜藝該有的底線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中