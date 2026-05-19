尺度炸裂！吳鎮宇突「嘴對嘴餵藥」郝蕾 網看傻：生理不適

吳鎮宇與郝蕾親自下場示範引起爭議。（翻攝網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國影視演技真人秀《無限超越班4》近日播出最新一集，沒想到竟演變成開播以來最大爭議。兩位分量十足的導師吳鎮宇與郝蕾親自下場示範同台飆戲，上演了一段充滿視覺衝擊與壓迫感的「嘴對嘴喂藥」橋段。由於整段表演完全「零借位」，甚至演變成極具侵略性的粗暴深吻，片段曝光後隨即在網路上瘋傳。大批網民看後直呼被嚇壞，紛紛痛批：「這尺度太過火」、「隔著螢幕都覺得反胃！」

節目中，吳鎮宇化身性格偏執、控制欲極強的恐怖情人，為了逼迫郝蕾飾演的女友吃藥，他先是捏住對方下巴，接著竟將藥丸含在自己嘴裡，直接「嘴對嘴」強硬喂藥。更令全場譁然的是，這並非點到為止的借位演出，而是一場充滿病態與暴力的深吻，過程中郝蕾的臉部甚至被「咀到變形」，極具窒息感的畫面驚呆在場所有人。

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雖然兩位硬底子演員展現了教科書級別的敬業度，但這段過於追求「寫實」的破格表演，卻意外在螢幕外引發巨大的批評浪潮。無數觀眾看完片段後表示，雖然知道老戲骨演技精湛，但這種近乎視覺暴力的呈現方式實在太突兀，直言觀看時產生了強烈的「生理不適」與尷尬感。不少網友也留言質疑，作為一個綜藝節目，即使是為了考驗演技或製造節目效果，這種「喂藥變濕吻」的重口味戲碼依然徹底超出了綜藝該有的底線。

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