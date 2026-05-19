孫安佐屁孩行徑 律師：每次闖禍都怪狄鶯？

孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，遭裁定羈押禁見兩個月。 （記者王文麟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕新北市警淡水分局18日下午接獲北市警方轉報，指狄鶯從台北市住處搭計程車至新北市淡水區海邊失聯，員警隨後在淡水沙崙海水浴場內海灘，發現疑似狄鶯坐在海邊看夕陽，沒有任何異常，經確認身份雖無立即危險，副所長仍勸她回派出所較為安全，隨後由家人陪同返家休養，研判她可能因為獨子孫安佐被裁定「羈押禁見」2個月導致心情不佳。

律師王至德18日晚間在臉書發文評論此事，他說，從狄鶯屢次在媒體上瞎挺孫安佐，心裡都祈禱她只是在外面要給孩子面子，希望她在家裡是有認真、嚴正地跟孫安佐好好「溝通」，不過也不知道是孫安佐的本性難改，還是狄鶯可能根本沒在教，一直到現在，孫安佐還是沒有長成這個年紀該有的樣子，或是說社會期待他該有的樣子。

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王至德表示，以媒體上狄鶯對於教養孫安佐的態度以及孫安佐現在仍是屁孩行徑來看，很難讓人不聯想到狄鶯的教養方式是不是有什麼問題，也難怪雖然孫安佐已經成年，但每次闖禍時，大家都還是會把責難的眼光放在狄鶯身上。

儘管如此，王至德認為孫安佐不是什麼太壞孩子，更像是一個喜歡挑戰規定的孩子成年版，只是因為星二代，就註定是被媒體追逐的對象，大小好壞事情都被放大，承受的壓力也遠大於一般人，「只希望他可以早日學會裝出符合社會期待的樣子，不然以後只會看到他更多荒腔走板的行徑。」

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