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娛樂 最新消息

上班下班都看到女神妻 陳志強結婚3年崩潰吐實：有點膩

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》熱播中，日前YT節目《娛樂超skr》直擊拍攝現場，當天正逢劇中重要場景「萬家豆腐」重新開張的第一天，主要演員王耿豪、曾子益、曾智希、陳志強、吳政澔、徐千京齊聚一堂，對鏡頭大方分享拍攝趣事與角色的最新心路歷程。

曾智希在《豆腐媽媽》飾演萬家媳婦「李文英」。（民視提供）曾智希在《豆腐媽媽》飾演萬家媳婦「李文英」。（民視提供）

現場最受矚目的，莫過於現實生活中的銀色夫妻檔陳志強與曾智希。陳志強在鏡頭前毫不留情揭露老婆曾智希私下的「怪癖」，爆料她在家走路時竟然會自創音效，甚至兩人在交往的時候，「散步就會聽到她哼一些很陌生的旋律」。陳志強推測這可能是老婆獨門的舒壓療癒方法。好笑的是，每次真的到KTV聚會時，曾智希反而不唱歌，只安靜地聽別人唱。

陳志強大爆曾智希私下「自帶音效」怪癖。（民視提供）陳志強大爆曾智希私下「自帶音效」怪癖。（民視提供）

陳志強劇中飾演王中皇、梁佑南的兒子，他形容角色「方雲龍」，是一個設定非常「鬆」的人，原本是在美國被撤銷執照的醫生，回台後本想過著雲淡風輕的生活，卻因緣際會成為萬家豆腐店的救星，協助解決各項難關。

陳志強在《豆腐媽媽》化身「最鬆醫生」方雲龍，感情線發展也讓人超期待。（民視提供）陳志強在《豆腐媽媽》化身「最鬆醫生」方雲龍，感情線發展也讓人超期待。（民視提供）

談到角色未來的感情發展，陳志強坦言目前與蘇晏霈的關係還是「互看不順眼」，處於「不打不相識」的階段，未來的火花相當值得期待。不過，被問到角色之後會不會與結婚3年的曾智希飾演的「文英」有感情線？他則語帶保留反問：「還是要跟文英配對？」隨後更打趣笑稱：「這樣會有點膩喔！上班看到，怎麼下班回家看到的又是妳？」幽默的嫌棄讓現場主持人虧到不行。

徐千京排戲突然使出「U型走位法」，被大家吐槽像在演歌仔戲，現場氣氛超歡樂！（民視提供）徐千京排戲突然使出「U型走位法」，被大家吐槽像在演歌仔戲，現場氣氛超歡樂！（民視提供）

吳政澔私下狂做表情、擠眉弄眼。（民視提供）吳政澔私下狂做表情、擠眉弄眼。（民視提供）

除了夫妻檔隔空鬥嘴，《娛樂超skr》也捕捉到許多正式鏡頭外的精彩漏網畫面。徐千京在排戲練習時，因為走出了極其誇張的「U型走位法」，當場被其他演員集體吐槽：「是在演歌仔戲嗎？」逗笑全場；飾演要角的吳政澔則是展現私下的反差萌與幽默感，頻頻對鏡頭擠眉弄眼，超強親和力瞬間圈粉無數。

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