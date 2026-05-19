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娛樂 最新消息

年中補財庫黃金期！小滿節氣「轉運＋補運」12生肖避雷重點

小滿轉運全攻略！命理師逐一分析12生肖避雷行運指南。（本報製圖） 小滿轉運全攻略！命理師逐一分析12生肖避雷行運指南。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕覺得最近運勢有點「小卡」，想大膽衝刺卻又有些遲疑？本週四（5/21）即將迎來24節氣中的第8個節氣「小滿」。命理專家菲菲老師指出，小滿的最高智慧在於「滿，但不溢」，對於期盼在年中「轉運、補運」的人來說，這是一個絕佳的黃金時機！

菲菲老師解釋，小滿時節天地之間的火氣持續旺盛，但與此同時，土氣也跟著變得厚實。若能順應「火生土，土能承載萬物」的陰陽五行原理，掌握以下「小滿順勢補運4心法」，並避開各自生肖的雷區，便能為自己迎來穩定、承擔、包容與收成的能量。

【小滿順勢補運4心法】

◎第一念：小滿就好，不必貪大滿！

意外之財來了，先存一半。事情做成了，先感恩再前進。懂得在剛剛好的位置停下來，反而能走得更遠。

◎第二念：界線是保護，不是冷漠！

朋友邀約變多，不代表每個人都要深交。學會溫柔地拒絕，把時間留給真正重要的人，人際關係反而更自在。

◎第三念：扛住是為了之後的豐收！

工作壓力大、任務重，那是因為自己被信任。把大目標拆成小步驟，一天完成一點，壓力自然變成動力。

◎第四念：清心降火，才能看得清楚！

天氣熱、心火旺，容易煩躁。喝杯苦茶、早睡半小時，身體輕盈了，決定也會更明智。

【12生肖小滿避雷＋轉運補運重點】

➤鼠

．氣場特質：意外之財的機會較多，容易有投資收益、獎金或紅包入帳。但也暗藏官方壓力與長輩約束。

．避雷重點：財運不錯，但容易因為貪快而忽略細節，導致合約糾紛或稅務問題。同時長輩或上司可能對你的決策有意見，硬碰硬只會讓事情更僵。

．轉運補運：將一筆小額意外收入（如獎金、紅包）的十分之一捐出或請客，象徵「財散人聚」。與長輩溝通時，多聽少辯。

．開運小提醒：喝一杯苦茶，清心降火，避免因財衝動。

➤牛

．氣場特質：貴人運佳，學習運強，特別適合進修或請教前輩。但身邊容易出現小人是非，也有破財跡象。

．避雷重點：雖有貴人護身，但朋友或同事可能扯後腿、搶功勞或借錢不還。同時容易因為固執己見而與人產生摩擦。

．轉運補運：避免與人有金錢借貸或合夥。重要文件或創意先存證。多與長輩、上司互動，他們才是真正的貴人。

．開運小提醒：隨身帶一顆小石頭或黑曜石，象徵「穩住氣場」。

➤虎

．氣場特質：才華、創意、口福俱佳，這段時間心情愉快、表現慾強。但也伴隨意外之財與突發壓力。

．避雷重點：容易樂極生悲，在得意時忘形、做錯決定。同時可能出現突如其來的任務、競爭或小人干擾。

．轉運補運：將一個醞釀已久的創意整理記錄下來，但不要急著公開。先請教一位信任的前輩。意外之財進帳後，先存一半。

．開運小提醒：吃苦瓜或綠葉蔬菜，降火氣，避免因衝動誤事。

➤兔

．氣場特質：表達力、創作力強，穩定收入與升遷機會同時存在。這是表現自己的好時機。

．避雷重點：才華外露的同時，容易因為鋒芒太露而讓人不舒服。機會雖然來了，但態度過於高調會把好事變成壞事。

．轉運補運：重要發言前先整理重點。若有重要提案，可請信任的同事先幫忙過目。表現自己，但功勞要分給團隊。

．開運小提醒：穿藍色或黑色上衣，幫助沉穩應對。

➤龍

．氣場特質：壓力、挑戰、競爭同時出現。但只要扛得住，財富與職位都能獲得回報。

．避雷重點：任務多、責任重，容易暴躁或與人衝突。競爭對手虎視眈眈，稍有不慎就會被取代。雖然成果豐厚，但過程非常辛苦。

．轉運補運：把工作目標拆解成小步驟，每天完成一項。不要想一次解決所有問題。多運動發洩壓力。

．開運小提醒：請團隊喝飲料，穩固人緣。

➤蛇

．氣場特質：社交活躍、朋友多，本業收入穩定。但也容易因為人際往來而破財。

．避雷重點：忙著交際、吃喝玩樂，花費容易超支。同時朋友借錢、合夥邀約都可能帶來麻煩。人際界線不清是主要問題。

．轉運補運：適度篩選飯局邀約。若有投資機會，先放三天再決定。與人溝通時多一分緩衝。

．開運小提醒：隨身帶一個小錢包，裝當日預算現金，手機支付容易失控。

➤馬

．氣場特質：同事、朋友相挺，適合團隊合作。同時有創意變現、小額意外之財的機會。

．避雷重點：雖然有人相助，但也容易因為朋友關係而犧牲自己利益，例如分潤不均、被要求免費幫忙。意外之財多來自不穩定的來源。

．轉運補運：合作前先明確約定分潤比例。創意點子建議留存記錄。意外之財進帳後，請客要有限度。

．開運小提醒：整理辦公桌，丟掉無用文件，象徵「清除雜氣」。

➤羊

．氣場特質：貴人護身，學習運、家庭運佳，長輩是重要的支持者。

．避雷重點：整體運勢安穩，但容易因為過度熱心而讓自己疲於奔命。好心幫忙卻被當成理所當然，付出與回報不成正比。

．轉運補運：給予幫助前先確認對方是否真的需要。多陪伴長輩，他們會給你資源。

．開運小提醒：吃一頓家常飯，拍照傳給家人，增強家庭運。

➤猴

．氣場特質：壓力大、任務多、競爭強。但可以用獨特的方法解決問題，也有朋友願意幫忙。

．避雷重點：急躁、易怒，容易與上司或客戶對立。雖然聰明，但過於另類的方案可能不被接受。朋友雖然相挺，但他們自身也忙。

．轉運補運：主動向主管回報進度，確認優先順序。創意方案可準備兩種版本（保守與創新）。

．開運小提醒：學一個新技能（如短影片剪輯、AI工具），開啟新氣象。

➤雞

．氣場特質：責任感強、長官賞識，學習運佳。有機會接下重要任務或獲得升遷。

．避雷重點：功勞可能被同事瓜分或搶走。同時過度依賴前輩會讓自己失去獨立性。表現越好，越要留意身邊的反應。

．轉運補運：重要工作事項留下記錄。主動在會議中感謝團隊，減少被嫉妒的機會。

．開運小提醒：買一盆綠色植物放辦公桌，助長官運。

➤狗

．氣場特質：壓力、挑戰、競爭同時出現。上級也在密切觀察你的表現。

．避雷重點：忙到沒時間思考，容易出錯。長官不只給你任務，還會盯著你的表現。沒有捷徑可走，只能一步步來。疲勞是最大的敵人。

．轉運補運：每天上班前列出「一定要完成的三件事」。其餘事項可以延後或請同事協助。不要硬撐。

．開運小提醒：早睡半小時，恢復體力才能扛住壓力。

➤豬

．氣場特質：財運穩定，工作收入無虞。長官照顧、長輩支持，家庭與工作兩得意。

．避雷重點：容易陷入舒適圈，缺乏危機意識。安逸太久，會錯過新機會。太過穩定反而是一種隱形的雷區。

．轉運補運：主動爭取一項額外任務或學習一門新課程。不要只守著固定收入，可以嘗試小額投資自己。

．開運小提醒：寫下三個下半年目標，貼在床頭，打破安逸。

菲菲老師傳授小滿節氣「順勢補運」4心法。（菲菲老師提供）菲菲老師傳授小滿節氣「順勢補運」4心法。（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆命理說法僅供參考☆

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