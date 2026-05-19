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娛樂 日韓

台粉拿飯匙揮舞！ZUTOMAYO中文喊「白癡喔」 混入大媽廣場舞好台

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「ずっと真夜中でいいのに。」（永遠是深夜有多好。簡稱ZUTOMAYO）是以日本創作歌手ACAね為核心的音樂企劃，以神祕與極致視聽美學著稱。繼2024年在浮現祭與台北專場掀起一票難求的瘋狂後，時隔兩年在5月16日、17日帶著全新巡迴主題 INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」再度來台，於新北市工商展覽中心連唱兩天，嗨翻滿場近一萬人。

ZUTOMAYO。（zutomayo_staff、zutomayo、攝影師hurry提供）ZUTOMAYO。（zutomayo_staff、zutomayo、攝影師hurry提供）

佈景製作全數原裝國際運送來台，將舞台打造得兼具科幻與頹廢神祕感。在精心設計的燈光、煙霧與視覺投影交織下，主唱ACAね用那具備極高穿透力的嘹亮嗓音，瞬間將全場樂迷拉進專屬於ZUTOMAYO的抽象情感世界。除了大量使用電扇等等的家電改造樂器之外，喜歡創新實驗的ACAね在這次亞巡特別導入了「AI即時翻譯」，然而巡迴過程中卻頻頻出現翻譯不準確或上下文不通順的「意外」，但這個小狀況反而在嚴肅神祕的舞台氛圍中成了趣味梗，更呼應了本次演出的概念。

ZUTOMAYO。（zutomayo_staff、zutomayo、攝影師hurry提供）ZUTOMAYO。（zutomayo_staff、zutomayo、攝影師hurry提供）

演唱會中ACAね秀台語大讚珍奶「好食（hó-tsiāh）」，另外也喊話「不夠不夠」、「一起跳舞吧！」、「白癡喔」等中文連發，並一連帶來多首人氣歌曲，掀起全場大合唱，氣氛沸騰；而曾為《鏈鋸人》、《膽大黨》等熱門動畫獻唱的主題曲連發，也讓現場動漫迷與樂迷尖叫不斷，全場觀眾人手一支官方特製飯匙，隨著台上節奏與重低音整齊劃一地敲擊，清脆聲響與現場燈光同步激盪，將現場化為一場充滿魔性、極具動能的魔幻邪典派對。ACAね在最後用中文喊道「謝謝大家！」將滿滿能量毫無保留地在超過兩個小時的演出中全部爆發，在澎湃情緒中結束演出。

ZUTOMAYO。（zutomayo_staff、zutomayo、攝影師hurry提供）ZUTOMAYO。（zutomayo_staff、zutomayo、攝影師hurry提供）

ZUTOMAYO。（zutomayo_staff、zutomayo、攝影師hurry提供）ZUTOMAYO。（zutomayo_staff、zutomayo、攝影師hurry提供）

ZUTOMAYO。（zutomayo_staff、zutomayo、攝影師hurry提供）ZUTOMAYO。（zutomayo_staff、zutomayo、攝影師hurry提供）

雖然舞台上神祕感十足，舞台下的ACAね這次來台可說是「台味爆表」。她在個人IG透露自己一抵台就入手了新的吉他，更無預警加入路邊「台灣大媽」的廣場舞隊伍，跟著節奏一起擺動。ACAね甚至在發文中幽默地用日文拼音寫下台語老梗「就算阿塔媽孔古力（頭コンクリ）了也能再見面嗎？」，超道地的在地用語與無包袱的親民舉動讓台灣樂迷集體暴動。

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