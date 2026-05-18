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「不是中二病而已」 網路作家指孫安佐每月爽領3萬難長大

狄鶯（左）、孫鵬、孫安佐一家人的事又鬧上新聞版面。（翻攝自臉書）狄鶯（左）、孫鵬、孫安佐一家人的事又鬧上新聞版面。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐（現名：孫健豪）涉自製火焰槍及相關槍械案件遭羈押禁見，網路作家「冒牌生」楊立澔也在社群發文直言：孫安佐的是欠真的不是普通的「中二屁孩」這麼簡單了，案情直接升級，更嘆孫安佐長期靠家裡給生活費，一個月3萬，很難讓他長大。

孫安佐（中）涉5項罪嫌，遭士林地院裁定羈押禁見。（資料照，記者王文麟攝）孫安佐（中）涉5項罪嫌，遭士林地院裁定羈押禁見。（資料照，記者王文麟攝）

冒牌生認為，諷刺的是狄鶯還開直播，哭著對大家說：兒子很善良、很聰明，只是大家誤解他，更說火焰槍孫安佐國中就做過了。狄鶯甚至不明白「他到底做錯什麼」。這些話讓他有種沉重的感慨，冒牌生說：「你要教一個孩子與社會為敵是一件很辛苦的事」他認為孫安佐會走到今天這一步，不是一夜之間，而是一點點被養成。

網路作家冒牌生指孫安佐（右）至今仍靠家中給生活費，狄鶯（左）、孫鵬每月給3萬元。（翻攝自臉書）網路作家冒牌生指孫安佐（右）至今仍靠家中給生活費，狄鶯（左）、孫鵬每月給3萬元。（翻攝自臉書）

「直到現在孫安佐其實還是長期靠家裡給生活費」冒牌生說，一個月3萬對很多父母來說也許只是「怕孩子吃苦」，有時候一直給錢，反而讓人更難長大。他犀利點出：「當你永遠有人兜底，你就很難真正理解：什麼叫現實、壓力還有後果」，生活無憂就不會擔心沒有工作怎麼辦？不用煩惱房租、水電、三餐，不用真的面對：「如果我不改變，我的人生會垮掉」。

孫安佐這次遭逮，涉及槍枝，已經不能用「中二屁孩」的行為解釋。（資料照，記者潘少棠攝）孫安佐這次遭逮，涉及槍枝，已經不能用「中二屁孩」的行為解釋。（資料照，記者潘少棠攝）

冒牌生直言，在狄鶯的世界裏問題始終不是「孩子是不是做錯了什麼」，而是「為什麼社會不能理解我的孩子」，這種想法非常危險，因為真正成熟的教育，不是告訴孩子「全世界都誤會你」。社會有規則、自由有界線，孫安佐的行為，需要承擔後果。狄鶯以為自己在保護孩子，偏偏卻正在替孫安佐建立一個「永遠都是別人錯」的世界觀。他建議孫鵬、狄鶯夫妻該讓孫安佐知道「這次，你真的錯了」，甚至願意狠下心讓他承擔後果，這樣孫安佐才會明白，世界不會永遠照他的意思運轉。

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