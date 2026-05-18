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娛樂 最新消息

李博翔酒後作勢對王欣晨動粗 Wings Girls「牙牙」情侶檔阻止掛彩3人互告

男星李博翔（左）台北市大安區KTV歡唱飲酒時，疑因喝多作勢對女友歌手王欣晨動粗遭到制止卻引發衝突。（記者陸運鋒翻攝）男星李博翔（左）台北市大安區KTV歡唱飲酒時，疑因喝多作勢對女友歌手王欣晨動粗遭到制止卻引發衝突。（記者陸運鋒翻攝）

〔記者陸運鋒／台北報導〕男星李博翔與女友王欣晨、台鋼獵鷹啦啦隊Wings Girls成員「牙牙」方藝慈及石姓男友，相約在台北市大安區KTV歡唱飲酒時，李博翔疑因喝多發酒瘋，作勢對王欣晨動粗，牙牙及男友見狀連忙制止，雙方因此爆發拉扯衝突，混亂中，牙牙及男友遭到李攻擊受傷，大安分局警方獲報到場將4人帶回，詢後依傷害罪嫌送辦。

大安警分局調查，37歲李博翔在本月3日清晨，與唱跳歌手女友王欣晨、「牙牙」方藝慈及牙牙的37歲石姓男友等4人，一同前往台北市忠孝東路四段錢櫃KTV唱歌，酒酣耳熱之際，李男突然情緒失控，作勢徒手攻擊王女，牙牙及石姓男友發現連忙勸阻，雙方爆發拉扯衝突。

Wings Girls成員牙牙（中間黑衣）及石姓男友見李博翔作勢對王欣晨（白衣）動粗連忙制止，雙方爆發拉扯衝突，警方到場將雙方隔開。（記者陸運鋒翻攝）Wings Girls成員牙牙（中間黑衣）及石姓男友見李博翔作勢對王欣晨（白衣）動粗連忙制止，雙方爆發拉扯衝突，警方到場將雙方隔開。（記者陸運鋒翻攝）

混亂之中，牙牙及石姓男友遭到李博翔揮拳，造成臉部紅腫及擦挫傷，石男隨即打110報案，轄區大安分局敦化南路派出所出動8名警力到場，見雙方雖然已經沒有衝突，但仍將雙方隔開了解事情原委後，隨即將4人帶回派出所釐清案情，並在事後各自前往醫院驗傷。

據指出，由於牙牙及石姓男友對李博翔提出傷害告訴，李則稱在混亂中也受傷，因此也對2人提告，警詢後將李等3人依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦，並依規定通報家庭暴力事件。

警方呼籲，飲酒應適量，切勿因情緒失控衍生暴力行為，對於任何暴力案件均將依法嚴辦，以維護社會安全。 

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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