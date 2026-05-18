張凌赫、趙露思粉絲開戰 海外人氣誰更猛？

張凌赫（左）與趙露思粉絲開戰，力爭海外人氣最高寶座。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國演藝圈掀起一場無硝煙戰爭，熱播劇《逐玉》捧紅的新生代男神張凌赫與曾一度暫停工作的女神趙露思，爆發一場網路數據大戰，雙方粉絲因「抖音年度熱度」榜單歸屬問題槓上，且「張凌赫廣場被趙露思粉絲屠了」登上熱門話題，單日討論狂飆超過7萬條。

近期趙露思赴泰國曼谷舉行個人演唱會暨品牌活動，張凌赫則應國際精品品牌邀請現身紐約時裝秀。張凌赫在活動期間奪下社群平台X（原推特）的「美國趨勢榜冠軍」，豈料激怒趙露思粉絲，在網路上搶奪「海外流量王」大戰。

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趙露思近期在泰國曼谷舉辦演唱會。（翻攝自微博）

趙露思粉絲列出她的IG擁有高達59篇貼文破百萬點讚，X上也有106萬條轉推文，酸張凌赫粉絲自嗨。趙露思粉絲也強調她近7年來有6部劇拿下全平台年度冠軍，更是頂級珠寶代言人，調侃「趙露思兩年不近組仍斷層領先；張凌赫若停工恐查無此人」。

趙露思也演出不少熱播劇，如《許我耀眼》。（翻攝自微博）

趙露思粉絲隨即祭出強大的社群數據「鐵證」護主，列出其Instagram擁有高達59條破百萬讚的逆天貼文，以及X平台106條萬轉推文，狠酸張凌赫粉絲自封的「海外頂流」根本名不符實。趙方粉絲更搬出影視實績，強調趙露思近7年來有6部劇集拿下全平台年冠，商務更是頂級的寶格麗品牌代言人，調侃「趙露思兩年不進組仍斷層領先，張凌赫若停工恐查無此人」。

張凌赫粉絲當然不甘示弱，強烈捍衛X平台美國趨勢榜奪冠是「即時熱度」，更強調《逐玉》三平台聯播，就是張凌赫強勢崛起的證明。

張凌赫在《逐玉》飾演武安侯，一戰成名。（翻攝自微博）

也有人認為，趙露思憑藉多款熱播劇在東南亞及海外華人圈有極高人氣；張凌赫則為近年炙手可熱的歐美時尚圈新寵，兩人在海外實力不相上下。從另一方面來看，張凌赫雖在《逐玉》中讓人留下深刻印象，卻也被封為「粉底液將軍」；趙露思雖作品連連卻被貼上「情緒不穩」標籤，兩人孰強孰弱，還要靠日後的作品說話。

張凌赫前往美國紐約時裝週，成為時尚寵兒。（翻攝自IG）

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