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娛樂 最新消息

撞名蔡依林常被比較外型 淺堤樂團主唱做出重大決定

淺堤推出新專輯，也公布許多大計畫。（湯與海音樂提供）淺堤推出新專輯，也公布許多大計畫。（湯與海音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕多次登上大港開唱、浪人祭等大型音樂節演出的「淺堤 Shallow Levée 」樂團，主唱蔡依玲因為撞名天后蔡依林，從以前開始名字就常被拿來開玩笑，她透露：「以前甚至還會被拿外型做比較。」因此近日她也做出重大決定，將要改名了。

相隔5年，淺堤將推出新專輯《沈默的鉅作SPEAK IN SILENCE》，並將從今（18日）起至6月15日展開預購，專輯封面由設計師黃嘉宏操刀，黃嘉宏今年也入圍金曲獎最佳裝幀設計獎，團員笑說：「希望他得獎之後不要漲價。」

淺堤由主唱兼吉他手蔡依玲、吉他手紅茶、貝斯手方博與鼓手堂軒組成，由於主唱蔡依玲和天后蔡依林名字非常相近，常帶來一些困擾，但也有趣味小故事，她分享，過去粉專曾收到一位父親私訊，誤把她認成另一位藝人（蔡依林），希望能替從小喜歡她的女兒爭取三分鐘合照時間，那份真誠與情感，也成為她至今難忘的回憶。

淺堤主唱蔡依玲（前排中）決定改名。（湯與海音樂提供）淺堤主唱蔡依玲（前排中）決定改名。（湯與海音樂提供）

不過蔡依玲還是決定將名字改為「SOHAM」，未來將以這個名字進行音樂活動，至於「SOHAM」，源自梵文，是象徵呼吸的聲音，也呼應她一直想透過作品傳達的概念：「我就是你，你就是我。」至於未來歌迷想叫她依玲還是SOHAM，她則笑說完全不強求，「因為兩個名字我都喜歡。」

隨著專輯將推出，淺堤也同步宣布《沈默的鉅作》「空間三部曲」計畫，首部曲「鉅作」將於今年8月於圓山大飯店國宴廳與密道舉辦專輯發表會；二部曲「劇作」則將於2027年1月展開音樂廳巡迴；三部曲「聚作」預計於2027年9月推出「環島大亨進化版巡迴」，從專輯、空間到現場演出，打造屬於淺堤的沉浸式音樂宇宙。

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