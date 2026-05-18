自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「台灣是全世界最值得驕傲的民族！」 呂捷：素質是世界第一

〔娛樂頻道／綜合報導〕歷史老師呂捷日前出席活動，他直言「台灣是全世界最值得驕傲的民族，沒有之一」，一席話感動許多台灣網友。

呂捷認為，台灣是全世界最值得驕傲的民族。（翻攝自YouTube）呂捷認為，台灣是全世界最值得驕傲的民族。（翻攝自YouTube）

呂捷日前出席「創黨40週年紀念系列活動青年座談會—台北場」，他表示台灣面對的是全世界人口最多的國家、世界上第二大的經濟體，同時也是第三大的軍事大國，軍機、船艦動不動就過來，但台灣股市卻創新高，相信若是軍機飛到東京，日本股市一定立刻崩盤。

他認為，台灣人是全世界最值得驕傲的民族，且沒有之一，比猶太人、比以色列人還要驕傲。翻開過去的歷史，猶太人3000年前被滅一次國，後來復國。不過台灣人在400年換了6個統治者，且通通都是外來政權，「我們熬死了這些外來政權，我們還活著。」

呂捷更指出，台灣人去東京看球秩序很好；台灣捷運先下後上，不是每個人都學得來的；再來台灣人去上廁所，把手機放在桌上也不怕，原因就是台灣人素質是世界第一，沒有之一。呂捷有感而發，認為好不容易形成名為「台灣」的共識，希望年輕朋友去學台灣史，學會去講「有優越感」的台灣史，不是只會在網路上吵架，而是敢跟別人說「台灣有多厲害」，不是只有一個台積電。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中