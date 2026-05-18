「台灣是全世界最值得驕傲的民族！」 呂捷：素質是世界第一

〔娛樂頻道／綜合報導〕歷史老師呂捷日前出席活動，他直言「台灣是全世界最值得驕傲的民族，沒有之一」，一席話感動許多台灣網友。

呂捷認為，台灣是全世界最值得驕傲的民族。（翻攝自YouTube）

呂捷日前出席「創黨40週年紀念系列活動青年座談會—台北場」，他表示台灣面對的是全世界人口最多的國家、世界上第二大的經濟體，同時也是第三大的軍事大國，軍機、船艦動不動就過來，但台灣股市卻創新高，相信若是軍機飛到東京，日本股市一定立刻崩盤。

請繼續往下閱讀...

他認為，台灣人是全世界最值得驕傲的民族，且沒有之一，比猶太人、比以色列人還要驕傲。翻開過去的歷史，猶太人3000年前被滅一次國，後來復國。不過台灣人在400年換了6個統治者，且通通都是外來政權，「我們熬死了這些外來政權，我們還活著。」

呂捷更指出，台灣人去東京看球秩序很好；台灣捷運先下後上，不是每個人都學得來的；再來台灣人去上廁所，把手機放在桌上也不怕，原因就是台灣人素質是世界第一，沒有之一。呂捷有感而發，認為好不容易形成名為「台灣」的共識，希望年輕朋友去學台灣史，學會去講「有優越感」的台灣史，不是只會在網路上吵架，而是敢跟別人說「台灣有多厲害」，不是只有一個台積電。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法