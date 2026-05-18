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娛樂 最新消息

孫安佐風波燒到吳宗憲 陳沂撿到槍狂翻舊帳網笑翻

吳宗憲避談孫安佐。（資料照，記者王文麟攝）吳宗憲避談孫安佐。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名星二代孫安佐（現名：孫健豪）是藝人孫鵬、狄鶯獨生子，近期因在北投攜伴引燃重裝火焰槍，引發公眾安全疑慮，後遭法院以5項罪嫌裁定羈押禁見。吳宗憲被問及此事時，不願表示看法，遭網紅陳沂訕笑，連鹿希派也被拖下水。

2018年孫鵬、狄鶯夫婦因孫安佐跟同學開玩笑說想持槍掃射學校，最終依恐怖威脅等罪嫌鋃鐺入獄，服刑238天後遭驅逐出境，終身禁止入境美國。當時吳宗憲批評孫安佐「太愚蠢」，惹得孫鵬、狄鶯憤而打越洋電話痛罵吳宗憲：「憑什麼講我兒子愚蠢？」

吳宗憲（右）與兒子鹿希派。（資料照，記者王文麟攝）吳宗憲（右）與兒子鹿希派。（資料照，記者王文麟攝）

陳沂在社群發文指吳宗憲被問到孫安佐事件，罕見避談，說孫鵬、狄鶯夫妻不樂意所以就不要多說，順帶隔空喊話兒子鹿希派要對人生負責。

吳宗憲說：「爸爸做什麼，你（鹿希派）可以跟著做；爸爸沒有做的，你就不能做」。陳沂訕笑說「嗯嗯，鹿希派，你現在可以外遇、酒駕、逃漏稅、掏空公司了。因為這些爸爸都做過唷！」

網紅陳沂撿到槍，大翻吳宗憲舊帳。（翻攝自臉書）網紅陳沂撿到槍，大翻吳宗憲舊帳。（翻攝自臉書）

底下網友留言超妙「目前來看，以私德上來說，鹿還比爸爸好」、「也可以跟陳孝萱告白」、「可惜他兒子已經不能賣掉周杰倫。因為被他老爸賣掉了」、「還有跟大學生打架」。

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