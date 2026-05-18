陳沂曝SWAG合作孫安佐真相 現場保鑣待命結果大傻眼

網紅陳沂（左）過去曾和孫安佐在SWAG合作，大讚他有禮貌。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名星二代孫安佐（現名：孫健豪）是藝人孫鵬與狄鶯的獨生子，他因將自己發明的火焰槍測試影片放在社群平台上，引來警方調查，更被士林地院裁判羈押禁見。網紅陳沂過去曾和孫安佐在SWAG合作，大方在網路上分享兩人合作直播經驗，更讚孫安佐本人「非常有禮貌、有家教」。

「孫安佐又出事，大家紛紛感嘆余祥全是個好孩子，瞬間被洗白」，陳沂說自己早就說過老同學余祥銓根本不壞，只是比較衰，連停車糾紛都會打輸老人，但他生性樂觀、對人很好。提到孫安佐，陳沂回憶兩人之前在SWAG直播合作過。

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陳沂透露與孫安佐合作直播時，SWAG還派了兩名保鑣假扮工作人員。（翻攝自臉書）

陳沂說「當時SWAG如臨大敵，還找兩個保鑣偽裝成工作人員在旁邊候命」，結果孫安佐本人完全顛覆螢幕形象，不但有禮貌、有家教，私底下聊天也很有邏輯，當天現場所有人都很喜歡他。兩人離開時，陳沂還告訴孫安佐：「以後要做什麼先確認一下法規，違法的事不要做。沒想到終究是⋯⋯」。

陳沂勸狄鶯（右）酒少喝一點，認為孫安佐還是會被媽媽保出來。（資料照，記者胡舜翔攝）

最後，陳沂勸狄鶯「酒少喝一點啦！」，她同意網友所說，如果狄鶯酒醒的時候應該還是會提著錢把孫安佐保出來，更感嘆：「這份沉重的母愛對所有人而言，都是那麼無奈」。

陳沂還分享了網友對此事的看法，她說：「今天看到最幽默的話是：家家有本難念的經，孫鵬有兩本」，但仍希望他們能好好度過這關。

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