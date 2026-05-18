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金曲常客認有「選擇障礙」 失控短影音迅速擴散

ㄢ愛客樂推出期間限定聯名飲品。（好痛音樂提供）ㄢ愛客樂推出期間限定聯名飲品。（好痛音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲客家組合iColor愛客樂今（18日）攜手手搖飲品牌，推出期間限定聯名飲品「客家珍奶 Hakka Pop Bubble Tea」，搭配聯名的全新歌曲《亻厓到底愛啉麼个啊》，更因超生活化歌詞與洗腦旋律，在短影音平台迅速擴散。

愛客樂由邱廉欽和戴陽組成，2013年成立迄今，入圍多屆金曲獎，三年前更擴編加入吉他手盧廷軒、鼓手陳相安，將客家音樂玩轉創新，談到這次的創作靈感，愛客樂笑說，其實就是來自台灣人每天都在經歷的日常，把「今天到底要喝什麼」寫成一首歌。

愛客樂推出期間限定聯名飲品。（好痛音樂提供）愛客樂推出期間限定聯名飲品。（好痛音樂提供）

團員坦言，自己平常點飲料真的很容易陷入選擇障礙，「甜度、冰塊、加料、奶蓋、珍珠、椰果，每次都像在做人生選擇題。」因此歌曲某種程度就是他們自己的寫照，「大家聽到會覺得：『這根本就是我！』那就表示這首歌成功了。」

愛客樂希望把「客家元素」自然放進產品裡。「擂茶本身就是很具代表性的客家文化元素，但如果完全照傳統做法，年輕族群不一定第一時間會接受，所以如何保留文化特色，又讓市場喜歡，是很重要的平衡。」更把歌曲QR Code印上杯身，讓大家邊喝邊聽歌。

為了宣傳這次聯名，團隊也拍攝大量短影音內容，甚至出現「全家總動員」的有趣畫面。愛客樂笑說，現場最難控制的不是大人，而是小孩跟狗，「因為短影音常常要重拍很多次，但小朋友跟狗狗完全不照劇本走。不過最失控的畫面，反而變成最自然、最好笑、最有溫度的片段。」

愛客樂推出期間限定聯名飲品。（好痛音樂提供）愛客樂推出期間限定聯名飲品。（好痛音樂提供）

近年愛客樂持續打破外界對客語歌曲的既定印象。他們認為，很多人對客語音樂的第一印象仍停留在「比較傳統、比較有距離感」，但語言本來就應該活在生活裡。「客語可以很潮、很幽默、很流行，也可以唱手搖飲、唱戀愛、唱日常焦慮。」

至於未來還想挑戰哪些跨界合作？愛客樂透露，目前已開始籌備下一步計畫，「像文具、生活用品，其實都很有可能。」六月更預計在飲料店舉辦迷你音樂會，推出「買飲料送專輯」活動；九月則將有跨國合作計畫，十月也將舉辦專場演出。

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