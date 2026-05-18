傅孟柏遛「小老婆」紓壓2小時 轉頭豪砸30萬寵美女妻

今（18日）出席運動品牌記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕傅孟柏今（18日）出席運動品牌記者會。才剛過完母親節，他自曝送給老婆「5天自由行」當大禮，因為女兒從出生至今，老婆幾乎沒有真正屬於自己的時間，也從未和女兒分開這麼久。這回剛好老婆先回台灣工作，沒工作的他便主動留在日本，挑戰「一打一」獨自帶著1歲多的女兒旅行。原以為新手奶爸生活會崩潰，沒想到父女倆甜甜蜜蜜，只是這趟旅程卻讓他意外「見血」。

今（18日）出席運動品牌記者會。（記者潘少棠攝）

傅孟柏頂著眼球爆血絲現身，無奈爆料女兒「沒有遺傳到我的睡相」，笑說：「女兒睡姿比較狂野，會轉兩圈，腳後跟直接撲上我的臉。」這一踢威力驚人，他一早醒來竟發現自己眼球出血。不過向來幽默的他立刻歪樓，自比動漫火影忍者裡的「寫輪眼」，還一臉得意向媒體炫耀：「我覺醒了。」逗得全場大笑。

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今（18日）出席運動品牌記者會。（記者潘少棠攝）

為了應付精力旺盛的女兒，傅孟柏透露現在得加強運動，逼自己兩天跑一次健身房紓壓。不過他也發現女兒其實是個「生存高手」：「女兒很聰明，她知道現在是誰照顧她，狀態會不一樣。我在日本騎腳踏車載她出去，媽媽在她就不戴帽子，上次因為發現媽媽不在，她就戴帽子，好像在逼自己長大。」

升格當爸後，傅孟柏坦言自己的Me Time被切得非常零碎，生活完全得配合女兒作息。他透露，通常都趁女兒午睡時偷溜出去騎車放風，最長大概只有2小時。他笑認家中的越野摩托車根本是自己的「小老婆」，最近還剛添購一台新車。由於時間難配合，他幾乎約不到車友，早已習慣獨來獨往：「我比較喜歡一個人慢慢騎，騎到一些沒有人的地方。」

目前擁有3台越野摩托車的傅孟柏，平時也會親自DIY改車。他透露，每次買車前都會先向老婆「申報用途」：「我會讓她明白我的目的是什麼，我不是只買，我會練越野、練攝影創作，大部分喜歡騎到沒人的地方。」被問到家中是否限制只能有3台車？他妙答：「車就是來來去去，也可能明天就一台都沒有。車要騎到精，不是一直加數量。」

傅孟柏老婆安安。（記者潘少棠攝）

雖然買車精打細算，但傅孟柏疼老婆毫不手軟。今年母親節除了送上5天自由時間，還砸30萬元幫老婆做植牙療程，親自替另一半進行「門面大整理」。至於接下來父親節會不會期待老婆回禮？他則幽默表示：「我沒有要植牙。我的琺瑯質比較厚。」

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