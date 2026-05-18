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NCT在玹開北流唱兩天 退伍秒飛奔會粉：想我嗎？

NCT在玹將於7月4、5日兩天在台北流行音樂中心舉辦FAN-CON。（iMe TW提供）NCT在玹將於7月4、5日兩天在台北流行音樂中心舉辦FAN-CON。（iMe TW提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓人氣男團NCT成員JAEHYUN（在玹）於5月3日正式退伍，他出道以來，首度以個人身分來台開唱，將在7月4、5日於台北流行音樂中心帶來「JAEHYUN FAN-CON TOUR 」，同時也喊話台灣NCTzen（粉絲名）：「一退伍就來見你們了，是不是很想我呢？我也很想大家。」

NCT在玹退伍後隨即展開亞洲巡迴。（iMe TW提供）NCT在玹退伍後隨即展開亞洲巡迴。（iMe TW提供）

在玹於2024年11月4日入伍，也成為繼TAEYONG（泰容）之後、NCT第二位完成兵役的成員，NCT官方Instagram在他退伍當天也發文「退伍了」，公開在玹身穿軍服敬禮，以及手抱大型花束露出燦爛笑容的照片，與還在服役的JUNGWOO合照更成為焦點。

NCT在玹退伍，收到花束當禮物。（iMe TW提供）NCT在玹退伍，收到花束當禮物。（iMe TW提供）

在玹入伍前在2024年10月舉辦個人粉絲演唱會「Mute」時，就曾立下約定：「未來還有很多想一起做的事情，希望大家繼續期待。我很快就會回來，2026年再笑著見面。」所以退伍後第一件事就是火速公布亞洲巡迴FAN-CON的行程，預計6月6、7日從首爾起跑，之後依序前往澳門、雅加達、曼谷，最後在7月4、5日則會來到在台北流行音樂中心與久違的西珍妮們相見，希望和大家「一起唱歌、聊天，共創難忘的時光」。

NCT在玹FAN-CON座位圖。（iMe TW提供）NCT在玹FAN-CON座位圖。（iMe TW提供）

JAEHYUN FAN-CON TOUR 將於7月4、5日兩天，在台北流行音樂中心舉行，票價為新台幣6480、6280、5880、4880、3880元等五種，以及身障席3240、2940元。NCTzen 127 Membership官方會員預購為5月22日晚上7點至5月23日上午9點59分，一般售票則會在5月23日中午12點於拓元售票全面啟售，更多詳情可洽主辦單位iMe TW官方社群專頁。

NCT在玹FAN-CON福利。（iMe TW提供）NCT在玹FAN-CON福利。（iMe TW提供）

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