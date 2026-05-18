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娛樂 最新消息

主播帥兒同台倪雅倫女兒 曾國城亂點鴛鴦譜：原地交往

《全民星攻略》最新一集，（左起）黃文華、Andrew、徐欣健、曾國城、蔡尚樺、丁元凱、倪雅倫、妍妍，一同解答招親子相處議題。（東森綜合台提供）《全民星攻略》最新一集，（左起）黃文華、Andrew、徐欣健、曾國城、蔡尚樺、丁元凱、倪雅倫、妍妍，一同解答招親子相處議題。（東森綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕益智綜藝節目《全民星攻略》最新一集邀請明星親子檔同台挑戰，由主播黃文華帶著就讀高中的高顏值帥兒子Andrew，以及名模倪雅倫與女兒妍妍大秀親子默契。兩對母子與母女檔不僅大聊私下相處，更在節目中破天荒即興飆舞，現場互動笑聲不斷。

黃文華（左起）、Andrew、倪雅倫、妍妍同台尬舞驚艷全場，曾國城笑言：「讓孩子們原地交往」。（東森綜合台提供）黃文華（左起）、Andrew、倪雅倫、妍妍同台尬舞驚艷全場，曾國城笑言：「讓孩子們原地交往」。（東森綜合台提供）

節目一開場，曾國城提到曾看過黃文華與兒子的跳舞影片，黃文華無奈笑說：「兒子說這首歌很紅想教我跳，但萬萬沒想到，教媽媽跳舞比準備學測還累。」倪雅倫母女也現場挑戰舞蹈，卻被曾國城無情吐嘈「沒有舞蹈細胞」，讓倪雅倫忍不住喊冤：「是女兒動作太快，我只能跳簡易版的啦！」在眾人起鬨下，Andrew與妍妍兩位星二代直接在沒有音樂的情況下即興尬舞，讓曾國城當場開玩笑撮合兩人「原地交往」，直呼：「上節目真是意外的收穫！」

倪雅倫（左）、妍妍（右）尬舞被虧沒天分，尷尬自嘲：只能跳簡易版。（東森綜合台提供）倪雅倫（左）、妍妍（右）尬舞被虧沒天分，尷尬自嘲：只能跳簡易版。（東森綜合台提供）

除了比拚舞技，節目也聊到親子相處模式。Andrew突襲爆料：「我覺得我們家的人都不太情緒化，尤其在外面會比較注意形象，比較不會失控。」引來曾國城補刀：「間接說明黃文華是個有偶包的媽媽？」對此，黃文華笑回：「他現在戰戰兢兢，我們回家再好好『聊一下』。」

主播黃文華（左）攜帥兒Andrew（右）首登《全民星攻略》財富大樓，被爆料是「有偶包的媽媽」。（東森綜合台提供）主播黃文華（左）攜帥兒Andrew（右）首登《全民星攻略》財富大樓，被爆料是「有偶包的媽媽」。（東森綜合台提供）

此外，節目中也分享英國研究指出囉唆媽媽的女兒長大後更有機會成為女強人，曾國城轉頭問妍妍：「老實說，你媽媽一天到晚唸這個、唸那個的，對你的事業工作有幫助嗎？」妍妍則展現高EQ回應：「如果她希望我趕快把事情做完，我不想被囉唆，就會趕快完成。」機智反應令曾國城大讚：「今天來的孩子都好正向啊！」最新節目內容將於今（18）日晚間9點東森綜合台播出。

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