主播帥兒同台倪雅倫女兒 曾國城亂點鴛鴦譜：原地交往

《全民星攻略》最新一集，（左起）黃文華、Andrew、徐欣健、曾國城、蔡尚樺、丁元凱、倪雅倫、妍妍，一同解答招親子相處議題。（東森綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕益智綜藝節目《全民星攻略》最新一集邀請明星親子檔同台挑戰，由主播黃文華帶著就讀高中的高顏值帥兒子Andrew，以及名模倪雅倫與女兒妍妍大秀親子默契。兩對母子與母女檔不僅大聊私下相處，更在節目中破天荒即興飆舞，現場互動笑聲不斷。

黃文華（左起）、Andrew、倪雅倫、妍妍同台尬舞驚艷全場，曾國城笑言：「讓孩子們原地交往」。（東森綜合台提供）

節目一開場，曾國城提到曾看過黃文華與兒子的跳舞影片，黃文華無奈笑說：「兒子說這首歌很紅想教我跳，但萬萬沒想到，教媽媽跳舞比準備學測還累。」倪雅倫母女也現場挑戰舞蹈，卻被曾國城無情吐嘈「沒有舞蹈細胞」，讓倪雅倫忍不住喊冤：「是女兒動作太快，我只能跳簡易版的啦！」在眾人起鬨下，Andrew與妍妍兩位星二代直接在沒有音樂的情況下即興尬舞，讓曾國城當場開玩笑撮合兩人「原地交往」，直呼：「上節目真是意外的收穫！」

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倪雅倫（左）、妍妍（右）尬舞被虧沒天分，尷尬自嘲：只能跳簡易版。（東森綜合台提供）

除了比拚舞技，節目也聊到親子相處模式。Andrew突襲爆料：「我覺得我們家的人都不太情緒化，尤其在外面會比較注意形象，比較不會失控。」引來曾國城補刀：「間接說明黃文華是個有偶包的媽媽？」對此，黃文華笑回：「他現在戰戰兢兢，我們回家再好好『聊一下』。」

主播黃文華（左）攜帥兒Andrew（右）首登《全民星攻略》財富大樓，被爆料是「有偶包的媽媽」。（東森綜合台提供）

此外，節目中也分享英國研究指出，囉唆媽媽的女兒長大後更有機會成為女強人，曾國城轉頭問妍妍：「老實說，你媽媽一天到晚唸這個、唸那個的，對你的事業工作有幫助嗎？」妍妍則展現高EQ回應：「如果她希望我趕快把事情做完，我不想被囉唆，就會趕快完成。」機智反應令曾國城大讚：「今天來的孩子都好正向啊！」最新節目內容將於今（18）日晚間9點東森綜合台播出。

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