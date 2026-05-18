遭全劇組冷暴力！男星拍BL劇崩潰 對手演員事後道歉遭翻舊帳

〔記者李紹綾／台北報導〕ARKis的禾雁凱、張鈞嘉與F.F.O鄭彫秦今（18日）出席BL劇《轉過頭，幫你擦眼淚》首映記者會，21歲的張鈞嘉降齡挑戰演17歲高中生，與「學長」禾雁凱大談青澀男男戀。不過現場聊起拍攝幕後，原本的粉紅泡泡瞬間歪樓，張鈞嘉當場控訴自己被全劇組聯手冷暴力，甚至慘遭戲中初戀背叛。

主持人廖學文（左起）、鄭彫秦、張鈞嘉、禾雁凱出席《轉過頭，幫你擦眼淚》首映會。（踢帕娛樂提供）

第一次擔綱主角的張鈞嘉坦言，自己因為壓力太大，下了戲常常躲起來偷哭。心思細膩的他拍戲時容易想東想西，只要看到燈光師面無表情，就會自責是不是自己表現不好。導演為了激發他的演技，在殺青場聯合全劇組演了一齣「放棄大戲」，不僅對張鈞嘉講話失去耐心，最後甚至用放棄的態度冷冷拋下一句：「算了，你這個鏡頭不好看，也不是我的問題。」字字刺心。

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更慘的是，原本在身邊溫柔安慰他的禾雁凱，下一秒竟然收到導演指令：「小禾你過來，不要理他了。」隨後真的轉頭走掉。慘遭全場孤立、宛如被世界遺棄的張鈞嘉難過表示：「我一個人站在那邊，覺得世界怎麼這樣。」最後他靠著一位「偽裝成天使」的工作人員用激將法引導，跟他說：「你很好，你知道嗎？你一定做得到。」聽到後當場大爆哭到連衣服都濕了。計謀得逞的導演立刻大喊：「快拍！快拍！」這才順利完工。

鄭彫秦（左起）、張鈞嘉、禾雁凱為出席《轉過頭，幫你擦眼淚》首映會的粉絲準備和劇名有關的小周邊「衛生紙」，代替自己幫粉絲擦眼淚。（踢帕娛樂提供）

禾雁凱事後趕緊心虛道歉：「對不起，剛剛不是真心的。」沒想到張鈞嘉時隔多日依舊耿耿於懷，現場笑著送上白眼翻舊帳：「但你還是背叛我。」傲嬌反應笑翻全場。

三人在劇中的關係也充滿爆點。明明是一部純愛的高中校園劇，戲裡飾演高冷學長的禾雁凱卻突然暴雷，劇透自己大約在第6集就會遭逢意外「領便當」，驚呆全場。他戲裡領便當後，照顧貧窮樂觀學弟張鈞嘉的重責大任，就落到了戲裡飾演青梅竹馬兼轉學生的鄭彫秦身上，三人直接在劇中上演微妙的三角戀。

雖然戲裡純愛、床戲也在「臉貼近了」的關鍵時刻因為突發狀況踩煞車，但三位男團偶像出身的演員私底下早就熟到不行。禾雁凱透露，劇中有一場純愛「小床戲」，兩人臉頰貼得非常靠近、差點就要親下去，可惜最後關頭煞了車。不過張鈞嘉大方爆料，其實兩人私底下早就玩過「安全之吻」，一旁的禾雁凱也回味無窮地加碼大讚：「有感受到他的雙唇很軟。」且大方表示未來絕對可以接受吻戲。

禾雁凱（左起）、張鈞嘉、鄭彫秦出席《轉過頭，幫你擦眼淚》首映會，與粉絲搶先看片花。（踢帕娛樂提供）

禾雁凱維持健壯身材3年，是大家的健身教練，他透露自己不追求變大隻佬，而是以彭于晏、玉澤演為目標，追求線條與形狀好看。由於鄭彫秦在劇中是「脫戲」擔當，禾雁凱也毫不留情地在健身房展開地獄特訓，開玩笑承認：「趁健身的時候稍微刁難他。」

「王子」邱勝翊友情客串演樂器行老闆，並擔任禾雁凱劇中的「擺渡人」。禾雁凱感性表示，王子在片場非常照顧後輩，在拍攝情緒沉重的過世戲碼時，還貼心指點演技，提醒他：「不管情緒怎麼湧出來，鏡頭還是要抓好。」由於這部戲合作結束後，王子剛好鬧出與粿粿的不倫風波，外界不免好奇兩人的對手戲是否會受到影響、甚至遭到刪減？對此，禾雁凱則展現成熟高EQ淡定回應：「這陣子工作比較忙，一切尊重公司安排。」

《轉過頭，幫你擦眼淚》5月20日起，每週三晚間八點於Hami Video、愛奇藝、GagaOOLala上架。

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