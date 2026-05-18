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娛樂 最新消息

沈文程衝台東找「Nina」 背後真相曝光...潮男歌手也來了

沈文程現身飆嗓。（三立提供）沈文程現身飆嗓。（三立提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「2026東浪嘉年華」17日在台東杉原灣繼續熱唱，李英宏翻玩歌王沈文程的經典歌曲《來去台東》，《Nina來台東》合作舞台讓現場氣氛嗨翻。人氣夯團理想混蛋不忘為10月17日的高雄巨蛋演唱會催票。

沈文程、李英宏跨世代合作掀高潮。（三立提供）沈文程、李英宏跨世代合作掀高潮。（三立提供）

以《台北直直撞》走紅的李英宏，這回「直直撞」到了台東，心情很好的他以《大吉利》送給台東的朋友，祝福大家大吉又大利；《大吉利》是他為愛貓「吉利」寫的歌，所以也把這首歌獻給所有貓奴。接著他介紹當天表演最「嚴重」的歌：「今天氣氛非常適合大家把你在台東的心情唱出來，這是全新的、嶄新的感覺，介紹全新的朋友叫做Nina，《Nina來台東》！」

唱到一半，沈文程走出來一起合唱，自稱「阿北」的他笑說：「縣長姊姊找我去開會，把30年前阿北寫的歌，在這次東浪嘉年華來個不一樣的感覺，謝謝英宏花了三天時間住在台東，回去就把《Nina來台東》寫出來了！」

兩人問現場有沒有人叫Nina？沈文程說：「歡迎大家都叫Nina，來台東都可以叫Nina！」他今年71歲，依然體力旺盛、工作不斷，演出前一天才剛完成個人演唱會，愛釣魚的他還跟觀眾預告《寶島漁很大2》9月正式開播。

理想混蛋人氣飆高。（三立提供）理想混蛋人氣飆高。（三立提供）

即將有新作品的還有緊鑼密鼓準備新專輯的理想混蛋，他們10月17日將首次在高雄巨蛋舉行演唱會，主唱雞丁提醒：「6月6日正式售票，目前大家喜歡我們的音樂，可以支持一下。」雞丁表示自己前一天感冒，原本有一點緊張，但現場尖叫聲的音量，讓他們宛如置身小巨蛋；於是為了印證「理想混蛋會懲罰沒有每場都到的小混蛋」的網路傳言，他們準備了第一張專輯、至少五年沒唱的《撲火的蝶》，笑說：「沒聽過很正常，因為這首歌已經在兩三次巡迴，完完全全被我們遺忘。」

此外，去年的金曲新人得主山姆，以及新生代組合「公館青少年」也參與演出，連續兩天的「2026東浪嘉年華」圓滿落幕，預約明年再見。

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