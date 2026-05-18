收視飆2.16！《衝衝衝》20年宣布「要出道了」曾國城慘被虧這稱號

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視招牌綜藝《天才衝衝衝》上週六（16日）開播「20週年特別企劃」，每分鐘最高收視率飆至2.16。華視趁勝追擊釋出大福利，由專業團隊為徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃量身打造高質感時尚雜誌風宣傳照，六位主持人換上「丹寧牛仔」風格，大秀逆齡凍齡的驚人體態。

《天才衝衝衝》高規格打造全新的視覺宣傳照，讓徐凱希（前排右2）和籃籃（前排左1）驚呼彷彿「要出道了」。（華視提供）

面對高規格拍攝，張文綺興奮直呼：「我們主持十幾年，從沒這麼正式拍攝過！」徐凱希也驚嘆彷彿「要出道了」，籃籃則調皮提議：「我們可以組成男女混合團體出道！」主持群當場爭搶起團體擔當，徐乃麟率先自封「效率擔當」，張文綺搶當「朝氣擔當」、籃籃本色認領「可愛擔當」、巫苡萱自詡「性感擔當」、徐凱希則認領「知性擔當」。不料曾國城還在苦思時，近期積極甩肉的他卻被籃籃神吐槽：「你可以當膽固醇哥哥！」引發全場爆笑。

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曾國城保養得宜的皮膚狀態與體態身形，讓張文綺大讚:「一直維持在巔峰！」（華視提供）

這次徐乃麟與曾國城的修身凍齡姿態驚艷全場，徐乃麟滿意大讚：「造型師幫我們處理20年，美感當然不在話下！」曾國城則提議下次挑戰繽紛的馬卡龍色系，感性表示：「我們的節目讓很多人的黑白生活充滿色彩，穿成繽紛的馬卡龍很適合、很貼切。」徐凱希也笑稱：「我們節目平常Cosplay也沒在少的！」

本次宣傳照拍攝徐乃麟換上修身襯衫及牛仔夾克，成功挑戰「凍齡」魅力。（華視提供）

由於節目連續創下收視五連霸，主持群熱烈討論起「收視公約」。曾國城突發奇想提議製作印有主持人肖像的「車輪餅造型盲盒」，卻遭工作人員毒舌反問：「確定不會被退貨？」張文綺則熱血提議辦小型見面會，表示：「我們幾乎都是歌手出身耶！瓜哥都能在北流辦歌廳秀，我們一定也可以！」嚇得巫苡萱急喊：「但我不會唱歌！」曾國城也贊同見面會可以結合唱歌與遊戲同樂，眼看大家越聊越起勁，製作人曾永全馬上幽默回應：「好的，那我們先來找資金。」

《天才衝衝衝》本次宣傳照跳脫傳統綜藝的熱鬧風格，改走高質感時尚雜誌路線。（華視提供）

被問到是否為拍攝進行魔鬼訓練？徐凱希笑稱昨天才得知消息簡直是「噩耗」，籃籃則自信表示：「我們隨時都保持在最佳狀態！」張文綺更當眾稱讚拍檔：「城哥從金鐘獎瘦到現在，一直維持在巔峰！」引來現場打聽減重名店。六人現場互相調侃指導，盡顯如家人般的深厚情誼。最新精彩內容將於本週六晚間10點華視主頻播出。

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