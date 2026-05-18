《MOVING異能2》啟動！趙寅成韓孝周超甜對視 網嗑到了：原地結婚

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Disney+今天（18日）宣布現象級韓劇《MOVING異能》第二季已正式啟動製作，原班人馬柳承龍、韓孝周、趙寅成、高允貞確定強勢回歸，將再度續寫這部以超能力守護家人為核心、既驚險又感人的作品。

韓孝周（左）、趙寅成在《MOVING異能》第二季中依舊飾演夫妻，兩人一同微笑的畫面，讓粉絲直呼「嗑到了」。（翻攝自YouTube）

為慶祝開拍，Disney+同步釋出首次讀本現場幕後花絮，眾演員再度團聚，激動的互相擁抱，現場笑聲不斷，尤其是「超能力夫妻檔」趙寅成、韓孝周對視一笑的畫面，令人期待不已。網友更是紛紛喊「嗑到了」，「我們爸爸媽媽還是那麼配！」、「他們到底要不要原地結婚」。

請繼續往下閱讀...

《MOVING異能》第二季啟動。（翻攝自YouTube）

《MOVING異能》第二季劇情緊接首季的旌元高中崩塌事件展開，隨著主角們逐漸回歸日常生活，看似恢復平靜的世界實則暗潮洶湧，不僅全新勢力崛起，過去的威脅也將再度現身，讓他們心愛的人再次陷入危機。新一季卡司包含柳承龍、韓孝周、趙寅成將再度飾演3位前超能力特務；柳承範則回歸飾演致命殺手「法蘭克」；而高允貞、金度勳、沈達琪將延續旌元高中的學生角色，新生代演員元奎彬也將接替入伍的李正河，正式宣布加入飾演「金奉皙」一角。

元奎彬接棒李正河，在《MOVING異能》第二季中飾演金奉皙。（Disney+提供）

繼第一季打開龐大的「姜草宇宙」世界觀後，編劇姜草持續以韓劇《照明商店》進一步擴展故事版圖，而第二季將在姜草與獲獎無數的《屍戰朝鮮》導演金成勳攜手合作下，打造更宏大的敘事規模。談及新一季的創作方向，原作漫畫家暨編劇姜草分享：「第一季我希望為韓國『超能力題材』建立全新標竿；到了第二季，我想把這個標準再往上提升，讓整個系列進化成真正與眾不同的作品。」

車太鉉、柳承龍在《MOVING異能》第二季讀本會上開心擁抱。（翻攝自YouTube）

華特迪士尼公司亞太區整合行銷暨亞太原創策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）也表示：「《MOVING異能》證明了以情感為核心、具備電影規格的韓劇內容，能夠深刻打動全球觀眾。我們期待在第二季持續與創作團隊合作，將這個世界觀拓展到更高層次，為全球粉絲帶來更震撼的體驗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法