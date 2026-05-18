孫其君甩低潮翻身近況曝 「時尚CEO」砸6位數商務艙全包帶飛上海

溫筱鴻不計成本自掏腰包，飛上海拍攝全員大陣仗安排商務艙。（鴻宣國際提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「時尚CEO」溫筱鴻攜手男星孫其君推出全新時尚生活節目《時尚FUN輕鬆》。節目由溫筱鴻親自發起並擔任製作人，過去曾任Armani總經理的她這次不計成本，親自包辦所有出國費用，甚至帶團隊飛往上海時全員安排商務艙，展現極致的「時尚偏執」。

被問到籌備節目的經費難處，溫筱鴻直言：「談到困難或經費，凡事就是需要一鼓勇往直前的決心。坦白講，經費這些部分都是我自己一手包辦、自己負責的。大家也知道現在電視台大環境沒有以前那麼優渥，但我真心覺得，人生就是要珍惜當下。」同行的主持搭檔孫其君也驚嘆，私下稍微計算了一下，光是去上海四天，「筱鴻老師在我們身上大概就花了4、50萬元。」

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溫筱鴻（右）與孫其君攜手主持全新節目《時尚FUN輕鬆》。（鴻宣國際提供）

溫筱鴻在記者會上大力讚賞孫其君能屈能伸，談及他低潮期不僅當英文家教，甚至還去跑過Uber送外賣。對此，孫其君大方承認，笑稱送外送時真的常被粉絲認出來，一開門對方全家都驚呼，還會急忙拿手機合照，但他樂觀表示：「那真的很生活、很有趣，也是一種學習。」

走過事業低谷，孫其君透露將把過去的英文家教改新型態，推出個人的線上課程，推廣「三次無痛記憶法」。而這檔新節目《時尚FUN輕鬆》是他時隔3年翻身展現主持專業的舞台，溫筱鴻透露，當初在圓山飯店主辦台版 「Met Gala」 時，就注意到孫其君用非常道地的英文介紹盛會，後來在台北時裝週更親眼見到他用專業詞彙流暢應對外媒，對他刮目相看。溫筱鴻舉例：「例如我們一起去上海的『蔦屋書店』，就可以順便聊書店裡有哪些實用的英文單字；去酒吧時，我就跟其君一邊調酒、一邊教點菜或調酒的英文。」甚至還會當場糾正大眾對名牌發音的細微迷思。

談及節目預算，溫筱鴻小心翼翼地說一集6位數，表示該花要花、該省要省，錢要花在刀口上，像是去旗艦店喝下午茶就是不可或缺的時尚態度，而省的部分則是「一人當多人用」，連旁白都由她自己錄製。她呼籲不要只聚焦在金錢數字上，「如果大家凡事都只講錢，就沒有人敢做新嘗試了。」並預告未來節目還計畫前往東京、巴黎拍攝，期盼帶給台灣觀眾更具在地連結的國際視野。

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