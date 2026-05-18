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娛樂 音樂

曹金鈴辦音樂會 驚見《上海灘》老大「許文強」引發騷動

曹金玲（左三）辦公益音樂會，胡利（左起）、朱陸豪、蔣黎麗、蔡亞露、陳思瑋力挺。（桔色關懷協會提供）曹金玲（左三）辦公益音樂會，胡利（左起）、朱陸豪、蔣黎麗、蔡亞露、陳思瑋力挺。（桔色關懷協會提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕舞蹈家曹金鈴日昨在台北舉辦社區有愛公益音樂會，除了有蔣黎麗、陳思瑋、蔡亞露、胡利等藝人表演之外，還驚見戴著黑色禮帽、白圍巾的《上海灘》老大「許文強」，引發現場一陣騷動！

曹金玲辦公益音樂會驚見《上海灘》的男主角「許文強」。（記者胡如虹攝）曹金玲辦公益音樂會驚見《上海灘》的男主角「許文強」。（記者胡如虹攝）

胡利演唱《我的一顆心》炒熱氣氛。（記者胡如虹攝）胡利演唱《我的一顆心》炒熱氣氛。（記者胡如虹攝）

80歲的曹金鈴創立「桔色關懷協會」，希望跟她一樣的年長者也能活出耀眼的桔色人生，每年固定舉辦公益音樂會，邀請藝人和閨密朋友共襄盛舉，陪弱勢長者歡聚一堂。好友白冰冰今年雖然有事無法參與音樂會，仍力挺曹金鈴，派出陳思瑋、蔡亞露兩位子弟兵參加。

世界閩南語歌王陳思瑋高亢的嗓音讓人驚艷。（記者胡如虹攝）世界閩南語歌王陳思瑋高亢的嗓音讓人驚艷。（記者胡如虹攝）

去年曾拿下世界閩南語歌王的「木工歌手」陳思瑋，在音樂會上演唱了《決定拼到底》等4首歌曲，高亢的嗓音讓人驚艷，掌聲不斷；唱跳歌手蔡亞露不但表演勁歌熱舞，還走下台送海報禮物給長者，和台下的阿公、阿嬤開心互動。

蔡亞露的勁歌熱舞讓阿公阿嬤很開心。（記者胡如虹攝）蔡亞露的勁歌熱舞讓阿公阿嬤很開心。（記者胡如虹攝）

美猴王朱陸豪現場教大家京劇的獨特手勢。（記者胡如虹攝）美猴王朱陸豪現場教大家京劇的獨特手勢。（記者胡如虹攝）

美猴王朱陸豪除了獻唱一段京劇，還現場教長者比出京劇的「你我他」手勢，並傳授京劇的獨特笑聲，讓長者們跟著哈哈大笑；而正在拍攝中視新戲《樓上樓下》的胡利則以國語老歌《我的一顆心》和曹金鈴的閨密王瞶英帶來的台語老歌組曲一樣炒熱現場氣氛。王瞶英還邀請長者上台一同表演，並給每個上台表演的長者紅包，鼓勵長者走出來活出耀眼的自己。

曹金玲辦公益音樂會驚見《上海灘》的男主角「許文強」。（記者胡如虹攝）曹金玲辦公益音樂會驚見《上海灘》的男主角「許文強」。（記者胡如虹攝）

今年的公益音樂會還出現一位《上海灘》大明星「許文強」，高雄傑出經理人協會理事長何睿杰以《上海灘》男主角「許文強」黑色禮帽、白圍巾的招牌造型演唱廣東歌曲《上海灘》，高大帥氣的外型仿如周潤發演出的「許文強」再現，贏得台下長者一片熱情的掌聲。

小小年紀的彭彤恩像「小蔡依林」舞跳的很好。（記者胡如虹攝）小小年紀的彭彤恩像「小蔡依林」舞跳的很好。（記者胡如虹攝）

曹金鈴的易經、國學老師彭繼祖也讓兒子彭友良、媳婦袁婉萍、孫女彭彤恩一家三口共襄盛舉上台表演，小小年紀的彭彤恩精采的舞蹈表演贏得「小蔡依林」的封號。公益音樂會結束後，長者均開心的笑著走出場外，還有人特別跟曹金鈴表達謝意，看到大家臉上的笑容，曹金鈴也深受感染，直說這個活動明年還是要繼續辦下去。

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