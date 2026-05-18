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娛樂 最新消息

孫安佐看守所第一夜 飲食、作息正常

孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，法院裁定羈押禁見2個月。（取自孫安佐IG、記者王文麟攝）孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，法院裁定羈押禁見2個月。（取自孫安佐IG、記者王文麟攝）

〔記者王定傳／新北報導〕藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐持自製的火焰槍噴出10多公尺的巨大火焰，將噴火影片上傳IG，檢警獲報前往孫家搜索，赫然發現他還持有疑有殺傷力的改裝散彈槍，士林地院法官認為孫涉犯恐嚇公眾、公共危險及非法持有非制式獵槍及模擬槍共4罪嫌重大，且有串滅證之虞，昨下午近4時裁定羈押禁見2個月；據了解，孫直到當晚10時許才被送往看守所，他十分配合所方管理，飲食、作息正常。

孫安佐在台北看守所的第一餐是四蔬粥與豆棗，午餐是宮保雞丁、炸花枝丸、蘿蔔貢丸湯，據了解他飲食正常，沒有特殊反應；至於晚餐則是什錦豬肉、時令蔬菜、苦瓜排骨湯。

孫安佐是在14日於IG上傳影片，「公開2026最新發明神級火箭槍」，畫面中孫揹著類似瓦斯桶，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達10多公尺，畫面曝光引發網路議論。

警方認為孫安佐持用的火焰槍，射程及威力超出一般民用範疇，且在北投溪畔測試，火焰效果巨大，又緊臨公眾通行道路及民宅，引發公眾安全疑慮，涉犯公共危險等罪，前日清晨前往孫安佐及其經紀人、網紅「重讀」陳昱中家中搜索，查扣肩負式噴火裝置、輸油管、工業用可燃氣體鋼製安全儲存罐，甚至在孫家發現改裝散彈槍、模擬槍，「重讀」家中則搜出大麻。

檢方前天依公共危險、槍砲等五罪聲押禁見孫，法官昨訊問後認為孫涉犯恐嚇公眾、公共危險及非法持有非制式獵槍及模擬槍共四罪嫌重大，且有串滅證之虞，裁定羈押禁見2個月。

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