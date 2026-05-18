大咖歌后台東被告白了！樂團主唱羞喊「我太M」示愛場面曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「2026東浪嘉年華」17日在台東杉原灣繼續第二天演出，全場最高潮是「宇宙人」主唱小玉在台上狂撩「乃文寶貝」，卻被金曲歌后楊乃文不斷打槍，小玉只好說：「沒關係，我M屬性，我太M了，妳每一句話都好像高跟鞋踩在我頭上的感覺。」沒想到又被吐槽：「我有穿高跟鞋嗎？」

楊乃文被小玉狂撩。（三立提供）

宇宙人去年也曾在「東浪嘉年華」表演，他們說：「我們其實常來台東，去年就來兩次。」除了預告第六張專輯已經在路上、許願來台東跨年，更大爆雷不久後會在「有紅色字母N的平台」出現一下下；小玉更在「宇宙人」段落結束後重返舞台，擔任壓軸楊乃文的嘉賓合唱《星星堆滿天》。

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楊乃文一連唱完《思緒的盡頭》、《Monster》3首歌後才開口和觀眾聊天：「玩得開心嗎？我們今天非常幸運，原本說會下雨的對不對？因為我來了，所以沒有下雨，好，第一段講話就到這邊。」接著她唱和小玉一起合唱《星星堆滿天》，小玉出場送她一個星形燈牌，兩人一起在舞台上揮手搖擺。

楊乃文被小玉狂撩。（三立提供）

小玉問現場歌迷說：「你們有看過乃文寶貝拿那麼可愛的東西嗎？」接著轉頭看楊乃文：「表情不要那麼兇，我還是會怕。」表示自己是受她公司之託，讓她多講一點話；沒想到楊乃文回：「你目前不是很成功⋯⋯再給你一次機會。」最後得到的結論是「你沒有想讓我講更多的話，有空可以幫我寫首歌嗎？」小玉喜出望外回：「我可以幫妳寫歌嗎？」楊乃文回：「你可以寫，可是我不見得會唱。」小玉只好再抖出6年前曾幫她寫歌，結果被退稿的往事。

去年楊乃文演唱時，台下有半裸男子大聲喊話對她示愛；今年台下又有穿著圍裙的猛男在呼喚她，楊乃文忍不住好奇：「去年沒有穿衣服的是你嗎？」

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