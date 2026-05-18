自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

大咖歌后台東被告白了！樂團主唱羞喊「我太M」示愛場面曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「2026東浪嘉年華」17日在台東杉原灣繼續第二天演出，全場最高潮是「宇宙人」主唱小玉在台上狂撩「乃文寶貝」，卻被金曲歌后楊乃文不斷打槍，小玉只好說：「沒關係，我M屬性，我太M了，妳每一句話都好像高跟鞋踩在我頭上的感覺。」沒想到又被吐槽：「我有穿高跟鞋嗎？」

楊乃文被小玉狂撩。（三立提供）楊乃文被小玉狂撩。（三立提供）

宇宙人去年也曾在「東浪嘉年華」表演，他們說：「我們其實常來台東，去年就來兩次。」除了預告第六張專輯已經在路上、許願來台東跨年，更大爆雷不久後會在「有紅色字母N的平台」出現一下下；小玉更在「宇宙人」段落結束後重返舞台，擔任壓軸楊乃文的嘉賓合唱《星星堆滿天》。

楊乃文一連唱完《思緒的盡頭》、《Monster》3首歌後才開口和觀眾聊天：「玩得開心嗎？我們今天非常幸運，原本說會下雨的對不對？因為我來了，所以沒有下雨，好，第一段講話就到這邊。」接著她唱和小玉一起合唱《星星堆滿天》，小玉出場送她一個星形燈牌，兩人一起在舞台上揮手搖擺。

楊乃文被小玉狂撩。（三立提供）楊乃文被小玉狂撩。（三立提供）

小玉問現場歌迷說：「你們有看過乃文寶貝拿那麼可愛的東西嗎？」接著轉頭看楊乃文：「表情不要那麼兇，我還是會怕。」表示自己是受她公司之託，讓她多講一點話；沒想到楊乃文回：「你目前不是很成功⋯⋯再給你一次機會。」最後得到的結論是「你沒有想讓我講更多的話，有空可以幫我寫首歌嗎？」小玉喜出望外回：「我可以幫妳寫歌嗎？」楊乃文回：「你可以寫，可是我不見得會唱。」小玉只好再抖出6年前曾幫她寫歌，結果被退稿的往事。

去年楊乃文演唱時，台下有半裸男子大聲喊話對她示愛；今年台下又有穿著圍裙的猛男在呼喚她，楊乃文忍不住好奇：「去年沒有穿衣服的是你嗎？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中