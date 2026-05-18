張凌赫前女友爆姐弟戀？ 深夜同返豪宅區真相曝光

白鹿曾被指為是張凌赫前女友，還鬧出拒絕同台新聞。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國31歲女星白鹿是熱播劇《逐玉》男主角張凌赫前女友，兩人分手後，曾傳出白鹿不想與張凌赫同台劇演新戲。近日，中國狗仔「劉大錘」爆料白鹿與小她6歲的男星周翊然同班機抵達北京後一起聚餐，男方更隨後乘車到白鹿所居住的社區，引發姐弟戀揣測。

因《逐玉》爆紅的中國男星張凌赫。（翻攝自IG）

劉大錘指周翊然與白鹿搭乘同班飛機抵達北京，之後一行人就到餐廳吃飯。聚餐結束，白鹿搭乘周翊然的車回到居住社區，周翊然則與助理前往附近餐廳，但之後周翊然又搭車回到白鹿居住的社區，被劉大錘認為兩人關係曖昧。

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中國狗仔劉大錘指白鹿（右）與周翊然深夜回到同一社區。（本報合成圖，翻攝自微博）

爆料一出，網友指出劉大錘口中的社區就是北京當地眾多明星居住的高級住宅區，周翊然並不一定是「回白鹿家」。

白鹿爆出與小她6歲的男星周翊然傳緋聞。（翻攝自IG）

面對緋聞，白鹿火速發文表示：「網傳內容存在誤導，當天僅為正常朋友餐敘，其他傳聞均為不實，藝人目前為單身狀態，望大家理性看待！」；周翊然工作室也跟進：「純屬好友日常聚餐，無關其他傳言，目前為單身狀態，望大家理性看待！」

雙方均否認戀情。

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