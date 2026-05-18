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娛樂 最新消息

王ADEN自爆「曖昧」關係 艾蜜莉「太逼人」真面目曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕饒舌歌手「AMILI」艾蜜莉日前推出《悲劇演員》，意外被好友們集體爆料其「催稿」功力。艾蜜莉想起當時的緊迫還覺得好笑：「因為當時做了一半覺得要換主題，一切推翻重來，所以就是不到半年時間要生出《悲劇演員》整張專輯，當時他們真的被我催得很慘。」

神經元（左）難忘被艾蜜莉催稿。（繹琛有限公司提供）神經元（左）難忘被艾蜜莉催稿。（繹琛有限公司提供）

神經元回憶，艾蜜莉找他合作時，竟要求「兩天後」就要交稿，當時他正遠在西班牙旅遊：「我就人在機場收到訊息啊，就只能在機場請AI先整理『快樂王子』的故事，才知道故事在講什麼，後來我還在飛機上趕工。」

艾蜜莉（中）《悲劇演員》與wannasleep（左）、Gummy B合作。（繹琛有限公司提供）艾蜜莉（中）《悲劇演員》與wannasleep（左）、Gummy B合作。（繹琛有限公司提供）

wannasleep則提到，艾蜜莉在收單前兩週到一個月才發出邀約，語氣強硬地說「我們幾號要做」，而且還會收到艾蜜莉「溫柔」的語音訊息催稿，讓他感到既無奈又好笑「那時候我剛好也在做自己的歌，但有點卡關，又接到艾蜜莉的訊息，我就出去散步，在下雨天撐傘走了⋯⋯大概有7公里才順利完成歌詞。」

最有趣的是，時間最充裕的Gummy B則是在接到邀約後就「忘記了」，艾蜜莉在去年12月發出邀約，但他直到3月收到艾蜜莉提醒：「真的來不及了」，他才驚覺有這個合作存在，「他（艾蜜莉）給我的故事講得很清楚，是一段被女生傷害的感情，所以我用一種『前車之鑑』的角度去寫，還蠻快就寫完了。」

艾蜜莉（右）誇王ADEN是「效率王」。（繹琛有限公司提供）艾蜜莉（右）誇王ADEN是「效率王」。（繹琛有限公司提供）

相比之下，王ADEN展現了極高效率，收到DEMO後僅用不到4小時就錄製完成，甚至被艾蜜莉戲稱為「效率王」。

雖然在催稿時是不折不扣的「大魔王」，但合作的這四位歌手不約而同覺得：艾蜜莉私下極具喜感。wannasleep直言艾蜜莉私下個性非常「北爛（滑稽）」且好笑，常會傳一些無厘頭的訊息。王ADEN則觀察到艾蜜莉「害羞、木訥」一面。他形容兩人的互動模式非常有趣，常處於一種「曖昧」的互誇狀態：當他讚美艾蜜莉的音樂時，艾蜜莉會害羞地叫他「不要亂講」。

隨著專輯《悲劇演員》合作引發熱議，艾蜜莉的專場演出也成為樂迷關注焦點。Gummy B 和 wannasleep已確定將出任嘉賓；《悲劇演員：捲土重來》門票已開賣

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