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娛樂 音樂

邱鋒澤迷匹克球Toro是球友 被問五堅情何時回歸鬆口了

邱鋒澤近期迷上匹克球。（記者王文麟攝）邱鋒澤近期迷上匹克球。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕邱鋒澤近期迷上匹克球，還和Toro一起上球場玩。邱鋒澤原本還想開球場，但可能需要上千萬，笑說：「我寧願做音樂。」他說後來覺得喜歡和經營不同，還是放棄了。

「2026邱鋒澤Bend The Lines Concert」，8月22日將前進台北流行音樂中心，邱鋒澤說會唱新歌，也想把高雄場歌單挪動，「希望把舊的歌重新燃燒起來。」很多歌迷反映有遺珠歌曲，他也會再改一些。

邱鋒澤8月22日將前進台北流行音樂中心舉辦「2026邱鋒澤Bend The Lines Concert」。（記者王文麟攝）邱鋒澤8月22日將前進台北流行音樂中心舉辦「2026邱鋒澤Bend The Lines Concert」。（記者王文麟攝）

單身5年，邱鋒澤說自己「單身努力找幸福」，被問到台北演唱會嘉賓人選有沒有可能找五堅情合體？邱鋒澤直言：「五堅情合體有點難，零九的事情，嘉賓我思考如何給驚喜，如果可以，就是大家想不到的人選。」

另外邱鋒澤談到：「五堅情暫時休團，現在各自焦點放在自己身上。」至於五堅情何時可能回歸？邱鋒澤說沒有時間表，「未來很難說，一天過一天，順其自然，就像當初組團也沒有先策劃好，當然不希望永遠無法合體，但我們還是朋友，感情很好。」另外邱鋒澤提到還是有和陳零九聯絡，「他還是有發歌曲，還在等判決書狀況。」

邱鋒澤已開始接受被稱為「中生代歌手」，對於歌迷仍把他當「男神」則似乎不太好意思接受。（記者王文麟攝）邱鋒澤已開始接受被稱為「中生代歌手」，對於歌迷仍把他當「男神」則似乎不太好意思接受。（記者王文麟攝）

時間飛逝，邱鋒澤已開始接受被稱為「中生代歌手」，對於歌迷仍把他當「男神」則似乎不太好意思接受，但在粉絲心中他確實還是男神，他笑說：「好，一日男神，永遠男神！很感謝，我聽到會開心。」

邱鋒澤台北演唱會門票，5月20日中午12點開賣，購票可洽寬宏售票、萊爾富及OK便利商店。

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