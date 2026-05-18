昔爆求婚郭雪芙！孫其君露面被問「前任剛分手」6字洩現況

孫其君接下《時尚FUN輕鬆》主持棒，記者會現場秀琴藝。（鴻宣國際提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕38歲男星孫其君曾傳出多段緋聞，其中與女星郭雪芙的戀情最受矚目，曾一度傳出求婚成功，但遭女方否認。隨著郭雪芙日前出席活動自爆分手洋男，宣告「我現在單身」，孫其君今（18）日出席全新時尚生活節目《時尚FUN輕鬆》記者會，感情現況再度成為焦點。被問到郭雪芙剛分手，孫其君無奈笑回：「那你要我說什麼，你期待我說什麼」，坦言兩人現在「完全沒有聯絡」。

孫其君走出過去風雨，今日大方認愛現任圈外女友。（鴻宣國際提供）

孫其君早已走出過去風雨，大方認愛現任圈外女友，兩人感情相當穩定，已經交往了2、3年。由於新節目《時尚FUN輕鬆》大陣仗出國拍攝，外型受到國外歡迎的他被問到在國外是否有艷遇？他急忙否認，搭檔溫筱鴻趕忙擋刀，笑稱唯一女伴只有她。

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談到與圈外女友在一起很久，彼此是否有過婚姻共識、準備邁入人生下一階段？孫其君鬆口：「我覺得順其自然吧。如果說我們的事業都很順利，什麼的慢慢走近婚姻，我覺得沒有不好啊。」不過他也坦言，目前兩人還沒有特別聊到成家細節，「現在就是一忙起來，其實回到家都在，最多就是聊工作，我今天幹嘛了或什麼，還有還沒有特別去講到這麼後面的事情。」

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