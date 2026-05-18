《大君夫人》被韓網抵制下架！邊佑錫親筆信道歉：都是我思慮不周

邊佑錫為《21世紀大君夫人》爭議道歉。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《21世紀大君夫人》開播以來話題十足，雖爭議不斷，不過倒數第二集當中，讓邊佑錫飾演的君王戴上象徵「中國藩屬國」的王冠，遭質疑「矮化南韓」瞬間引發輿論撻伐。對此，邊佑錫今天（18日）在IG發出親筆信致歉。

這是邊佑錫自《背著善宰跑》爆紅之後，選擇的第一部韓劇，就是與IU合作《21世紀大君夫人》。本來被外界看好，結果開播之後，邊佑錫演技頻頻遭到質疑，接著劇本也被網友批評看不下去，壓倒駱駝的最後一根稻草則是歷史問題，逼得劇組火速出面道歉，讓《21世紀大君夫人》黯淡收場，甚至有人喊話要求《21世紀大君夫人》直接下架，風波持續延燒。

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邊佑錫今天在IG發表親筆信，坦言在上個週末一直處於一個非常擔心的狀態，因為深怕自己的言論又會造成傷害，但對於因為這部作品而感到不適且擔憂的觀眾們，自己懷著沉重的心情寫下這段文字。

邊佑錫發出手寫信道歉。（翻攝自IG）

他反省，自己在拍攝以及演出的過程中，未能充分思考作品當中蘊含的歷史背景以及意義，以及這些內容如何被各位觀眾所接受，透過觀眾們的寶貴意見，進行了深刻的反思以及自省，也再次深刻體會到作為一名演員，不僅是要演好戲，還需要抱著責任感去審視及思考作品傳遞的訊息以及脈絡。

「在此向大家致上最誠摯的歉意。」邊佑錫感謝這段日子以來大家對《21世紀大君夫人》以及「理安大君」的喜愛以及建議，未來會更加謹慎，以更有深度的態度，成為一名更認真對待作品的演員，真的是非常抱歉。

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