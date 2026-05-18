IU正式道歉！捲《21世紀大君夫人》爭議被罵翻：我覺得很羞愧

韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來爭議不斷，IU（左）今4度道歉。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來爭議不斷，壓倒駱駝的最後一根稻草的是在劇中涉及矮化南韓的歷史錯誤，讓身為演員的IU、邊佑錫也慘遭炎上，網友批評兩人同樣責無旁貸。對此，IU今天（18日）在IG發出聲明，4度道歉，表示發生這件事情覺得非常丟臉羞愧。

IU在聲明中表示，這幾天很認真閱讀了每一位觀眾留下的評論，「作為這部作品的主要演員，我沒能展現出劇有責任感的面貌，且為大家帶來失望，我對此感到非常抱歉，我的心情十分沉重。」

請繼續往下閱讀...

IU發出道歉聲明。（翻攝自IG）

對於大家指出劇中眾多歷史考證的問題，IU認為自己沒有多加思考就投入於表演當中，這一點責無旁貸，深表歉意。她表示，這部作品應該是以南韓固有的歷史為基礎來發揮想像力，並藉此傳遞大韓民國的美麗，作為演員應該更加謹慎研讀劇本，卻沒能做到，對此感到很羞愧，沒有具備這樣的意識，真的是很抱歉。

IU感謝一直守護這部作品，且不吝於給予評價的觀眾，會記取這次的教訓，未來成為更加謹慎對待作品的IU，最後再度向大眾道歉。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금 IU（@dlwlrma）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法