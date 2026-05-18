陳康堤踏入歌壇天后加持 容祖兒：盡得陳奕迅真傳

容祖兒（左）到後台支持陳康堤。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕香港歌壇天后容祖兒在社交平台分享與金曲歌王陳奕迅女兒陳康堤溫馨合照，感性發長文力挺初登大型音樂會的陳康堤。

作為陳奕迅夫婦的多年摯友，容祖兒可說是看著陳康堤長大，二人合照中包括小時候穿著可愛黃色恐龍裝的陳康堤與容祖兒親密互動照片，以及如今容祖兒在後台緊緊擁抱已亭亭玉立的陳康堤。

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容祖兒激動寫下：「看著這BB長大，莫名的感動。衝吧！朝著自己的夢想！」更大讚陳康堤唱歌好聽，完美遺傳了父親陳奕迅的音樂天分，並感謝徐濠縈在背後的愛與支持，字裡行間充滿了對這位星二代的疼愛與驕傲。

陳奕迅與老婆徐濠縈育有一女陳康堤（左）。（香港星島日報）





陳康堤16日舉行《拉闊音樂會 <3少於三 MC張天賦 X CONSTANCE X Gareth.T》，與MC張天賦及Gareth.T（湯令山）聯袂演出，這是她首次正式踏上大型音樂舞台，受到歌壇高度關注。

身為陳奕迅的女兒，陳康堤初試啼聲自然成為大眾焦點，她在台上的清澈聲線與深情演繹，讓觀眾驚嘆她確實擁有優良的音樂基因，台風穩健且散發出屬於自己的獨特魅力。不過，自我要求甚高的康堤在演出結束後受訪時坦言，登台前自己「超緊張」，導致開場部分的表現未如理想，直言心裡很想有機會再重唱一次，務求做得更好。

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