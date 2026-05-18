張學友不藏了！親揭孫燕姿真面目：不要放棄唱歌

〔記者張釔泠／台北報導〕孫燕姿「就在日落以後」巡演攻頂台北大巨蛋，昨晚迎來第二場，孫燕姿和全場打招呼：「《就在日落以後》台北站第二天！再讓我聽聽你們的聲音！有沒有第一天來的朋友還沒有走出去的？通常第二天是比較大聲的啦⋯」隨後感性道：「2000年在這裡發行我的第一張專輯、第一場個人演唱會，下大雨大家撐著傘陪我唱歌，那些畫面都歷歷在目⋯轉眼26年了，我們來到台北大巨蛋，室內不怕下雨，謝謝你們都還在。」氣氛感人。

孫燕姿攻頂台北大巨蛋。（Make Music提供）

演唱會熱鬧的點歌環節，幸運被選中的歌迷，一句：「在沒有妳的時候都是《壞天氣》。」博得滿堂彩，孫燕姿也首度演唱《E-Lover》，除了歌詞中有唱到台北，讓全場無異議通過，歌迷更滿心感謝地對燕姿說：「生活很多不順，妳的歌聲激勵著我們，讓我們成為更好的人！」

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孫燕姿攻頂台北大巨蛋。（Make Music提供）

大螢幕上出現藝人好友們的影片，「歌神」張學友特別鼓勵孫燕姿，稱讚她絕對是獨一無二的，希望她不要放棄唱歌，「日落，對我來講就是一個休息，因為我看的是日落以後的日出，所以對我來講我現在就像是日落嘛，就是照了一天，然後現在休息的時間，休息好了以後我會再重新發光發熱。」

他暖心說道：「在我眼裡燕姿是一個非常有特色，無論聲音跟個性，都是非常不一樣的女生，即便現在她已經結婚了、生子了，然後身份也不一樣了，可是我都希望，燕姿可以在不同的崗位上做得很好，然後照顧小孩，照顧家庭照顧得很好，也千萬不要放棄唱歌表演，因為她的聲音跟她的個性，在這個圈子，要找代替的人，其實並不容易，是很重要的，樂壇需要妳，繼續加油！」

孫燕姿攻頂台北大巨蛋。（Make Music提供）

好友蔡健雅則大讚孫燕姿私下超率真、說話大剌剌，她描述著：「還記得2000年，第一次聽到妳的聲音，我當時就知道妳要辦大事了，當時想，這聲音太獨特、太有魅力了！音樂市場從此被妳的音樂狠狠地感染和感動。」打趣轉眼間就25年，「我們都一起變老了，也算是長輩歌手，但是我相信，永遠不老的，是我們對音樂的熱情和執著。」

孫燕姿攻頂台北大巨蛋。（Make Music提供）

昨晚孫燕姿也換上不同於第一場的全新白色洋裝，來到了演唱會的第五章節，以「日晷」造型設計的「漂浮群島」從舞台側面緩緩駛出，她站在其中一輛車的高台上，伴隨著《遇見》、《開始懂了》、《很好》、《我懷念的》數首經典歌曲，環繞場內一周。

孫燕姿分享著，她懷念也記得的，是當時在台北住的房子，那時吃不完的麻辣鍋，會拿來再煮泡麵，每天坐同事開的車去跑通告，她感性地說：「今天能來的舊同事們，我要謝謝你們。」尾聲安可後，遲遲不肯散場的觀眾們，真把孫燕姿喊出來二次安可，為台北站的兩場演出劃下極美句點。

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