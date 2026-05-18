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娛樂 電視

默默堅持10年！國寶級舞蹈家曹金鈴宣布重大決定 開揪大咖送暖

〔記者傅茗渝／台北報導〕80歲國寶級舞蹈家曹金鈴，在70歲生日時宣布「一輩子不再慶生」的震撼決定，至今已默默堅持了10年！昨（17）日她號召群星在萬華舉辦公益音樂會，現場星光熠熠，活動由好友蔣黎麗主持，朱陸豪、蔡亞露、胡利等大咖全到齊，齊聚300位弱勢長者溫馨送暖。

胡利（左起）、朱陸豪、蔣黎麗、蔡亞露、陳思瑋力挺曹金鈴（左三）舉辦的公益音樂會。（桔色關懷協會提供）胡利（左起）、朱陸豪、蔣黎麗、蔡亞露、陳思瑋力挺曹金鈴（左三）舉辦的公益音樂會。（桔色關懷協會提供）

這場活動是曹金鈴投身公益慈善事業10週年的重要里程碑，她創立「桔色關懷協會」，強調「桔色」象徵生命如夕陽般鮮豔亮麗，而非黯淡收場。近年來她將公益形式從單純的物資發放轉向心靈慰藉，透過舉辦表演活動與發放敬老紅包，鼓勵長者走出家門。曹金鈴特別謝謝閨蜜好友和同修一路以來的支持，她感性表示：「這不是我一個人的功勞，是大家共同合作的快樂，這份使命感讓我感到無比開心。」

蔡亞露（左起）、陳思瑋出席曹金鈴舉行的公益音樂會。（桔色關懷協會提供）蔡亞露（左起）、陳思瑋出席曹金鈴舉行的公益音樂會。（桔色關懷協會提供）

本次公益音樂會星光盛大，「台灣美猴王」朱陸豪一聽是公益活動便義不容辭答應演出，表演了京劇經典橋段。近期致力於京劇傳承的他感嘆有潛力的好學生難尋，但他仍努力堅持，直言：「再不教就失傳了，逮到好的苗子賠錢也要教。」最近他幸運遇到3個資質不錯的學生，不但免費教學，還介紹給劇團、幫他們找工作機會。

胡利已經第2年力挺曹金鈴的公益音樂會。（桔色關懷協會提供）胡利已經第2年力挺曹金鈴的公益音樂會。（桔色關懷協會提供）

綜藝天后白冰冰去年親自出席力挺好友，今年因故不克出席，特別指派子弟兵陳思瑋、蔡亞露參加。去年勇奪世界閩南語金曲歌王的陳思瑋獻唱奪冠歌曲，但私底下的他其實是名木工，現在因為嚴重缺工，他已一個月沒休假，連帶也一個多月沒上民視《超級冰冰Show》，私下就有朋友偷偷關心他「是不是被冰冰姐封殺？」他連忙解釋：「絕對沒有，是我接了木工的工作不方便請假，冰冰姐也很體諒，讓我去賺錢。」

朱陸豪（左）一聽是公益活動，馬上答應曹金鈴的邀約。（桔色關懷協會提供）朱陸豪（左）一聽是公益活動，馬上答應曹金鈴的邀約。（桔色關懷協會提供）

同為子弟兵的蔡亞露最近演唱公益微電影主題曲，該劇探討長照議題，在網路上引起不少共鳴，她聊到心中最大遺憾是沒見到阿嬤最後一面，痛心回憶：「那天表演前接到姊姊打來的電話，說阿嬤快不行了，我在舞台上強忍淚水，下台後直奔醫院，還是來不及見最後一面。」後來她也寫了一首歌懷念阿嬤。

正忙於拍攝中視新戲《樓上樓下》的胡利也連續第2年力挺曹金鈴，過去常演大愛台戲劇的她，特別能體會長輩的心情。這次出席她更開心可以見到朱陸豪老師，興奮表示：「我們已經7、8年沒見面，一碰面他還是很親切，已經約好下次聚餐。」此次活動透過社會局協助，精準邀請300名需要的長者參加，曹金鈴希望藉由這份「不老」的精神感染每一位參與者，讓長輩們共同舞動出燦爛的人生。

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