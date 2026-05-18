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娛樂 最新消息

喜事連環爆！全家就是告五人家 重返小巨蛋時間揭曉

告五人開心完成「黑夜狂奔」巡演，興奮與歌迷合影。（相信音樂提供）告五人開心完成「黑夜狂奔」巡演，興奮與歌迷合影。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人今年再次入圍金曲獎最佳樂團獎，近期喜事不只一件，昨（17日）完成「黑夜狂奔」巡演後，團員開心預告今年11月將再次重返台北小巨蛋舉辦萬人演唱會，另一喜事是，告五人成為「全家」超商代言人，粉絲開玩笑說「全家就是告五人家！」以後想吃美味鮮食絕對沒問題。

告五人預告11月將重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）告五人預告11月將重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

告五人「黑夜狂奔」巡演，橫跨25城、累積36場演出之後正式畫下句點，點歌時歌迷一度情緒激動不已，逗得團員笑說：「你們的愛太濃烈了！」但唱過眾多夯曲的告五人當然不會停止巡演腳步，預告今年11月要再次登上台北小巨蛋辦演唱會，雲安坦言，最終場唱到《黑夜狂奔》時一度哭出來，但仍說：「不行喔！記得我們第一次巡迴的時候，有說過『哭什麼哭，小巨蛋再哭』。」正式和歌迷相約小巨蛋再見。

告五人成為全家超商鮮食代言人。（相信音樂提供）告五人成為全家超商鮮食代言人。（相信音樂提供）

除了續約代言手機，告五人也再傳出好消息，成為全家便利商店鮮食年度代言人，唱出「世界再大又怎樣，有你陪伴永遠都發光，就在全家一日五食，二十四小時都在身旁」，告五人也回憶，以前宜蘭住家樓下就是全家超商，幾乎每天都會下樓買東西，沒想到現在變成代言人。

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