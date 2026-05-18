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娛樂 電視

「這原因」留學夢碎！張孝全首吐遺憾往事 竟又驚爆：提早體會中年危機

〔記者李紹綾／台北報導〕張孝全擔任《Marie Claire Taiwan美麗佳人》5月號封面人物，分享自己的心境轉折。他近來在公視影集《欠妳的那場婚禮》飾演患有「歐巴病」的中年過氣歌手「周可傑」，劇中近乎靈魂拷問的台詞，讓他開始反思自身狀態，笑說：「演出這個劇本，讓我提早體會什麼叫做中年危機。」

張孝全走過低潮開悟，認為努力和收穫不一定成正比，人心有太多空洞。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）張孝全走過低潮開悟，認為努力和收穫不一定成正比，人心有太多空洞。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

張孝全表示，就專業演員的素養而論，本不該把角色的狀態與私生活混在一起，但因劇中角色的年紀與自己相仿，讓他無法不直面那些隨人生階段進逼而來的議題。他感性表示：「讓我特別有感的就是『人不會一直待在高處』這件事，我們總有一天要開始要往下走，得學著如何面對這件事情，然後找到自處的方式。」

張孝全以前太慢熱想太多寧願沉默。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）張孝全以前太慢熱想太多寧願沉默。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

張孝全曾為留學夢認真準備。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）張孝全曾為留學夢認真準備。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

張孝全認為某些議題並非從未存在，或許只是自己一直選擇無視。在過去20多年的演員生涯中，他也曾被「人生是否僅止於此」的反動力影響。在20歲的尾聲之際，他一度興起到國外唸書、體驗不同生活的想法，甚至認真準備了一陣子，卻因陸續收到特別喜愛的演出邀請，只能讓計畫停擺。回顧這段往事是否有遺憾？他豁達地聳聳肩答道：「人生本來就充滿各種想像，不見得每一個想法都能被完成。」

張孝全在新戲提早體驗「中年危機」。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）張孝全在新戲提早體驗「中年危機」。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

張孝全不諱言自己曾經歷過一段低潮期，當時的挫敗常常來自期待與實際成果的落差，「有時候覺得自己已經非常盡力，甚至超出平日的極限，當然會期待不一樣的反饋，但有的時候外界的反應就是平平。」早年的他會把問題歸咎於環境，但在有了歷練之後，反而讓他反向看顧自己的內心：「努力和收穫不一定成正比，後來我發現改變自己的心態，也會改變自己看待外在世界的感受。我覺得人心都有太多的小小空洞，需要好好花時間和自己相處。」

張孝全走過低潮開悟，認為努力和收穫不一定成正比，人心有太多空洞。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）張孝全走過低潮開悟，認為努力和收穫不一定成正比，人心有太多空洞。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

張孝全曾為留學夢認真準備。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）張孝全曾為留學夢認真準備。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

張孝全自覺早已和過去不同，而最大的改變，顯示在自我表達的自在程度上，「我覺得我以前有太多自訂的原則、還有些有的沒的觀望，以前的我，其實不太會講這麼多話」，他的本性慢熱且習於觀察，在親近的人面前可以不顧形象地搞笑，面對陌生人則變得謹言謹行，他補充解釋：「當我想得太多、太在意表達得對不對，反而會選擇沉默。」

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