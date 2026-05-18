動力火車突爆「意見分歧」 謝田馥甄助演唱會更有氣質

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車，昨（17日）在小巨蛋完成最終場「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」演出，邀得金曲歌后，也是昔日師妹田馥甄當壓軸嘉賓，結束後動力火車開心慶功，受訪時尤秋興再次謝謝田馥甄：「她讓我們演唱會更有氣質！」

動力火車演唱會，邀田馥甄（中）當壓軸嘉賓。（記者潘少棠攝）

這次動力火車首次挑戰在萬人場館連唱3場，被問到唱到最後一場的狀況，顏志琳坦言：「 連唱3天滿辛苦的，聲音部分每天都在調整，到第三天唱得很吃力，假音沒法很順的唱。」但尤秋興說：「我是越唱越好，聲音開了，狀況更好，每天都有感覺會好起來。」最佳搭檔難得會出現「意見分歧」狀態。

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另一件不太同調的則是對於未來挑戰大巨蛋，顏志琳說：「唱完3場有點捨不得，意猶未盡，或許以後可以試試看大巨蛋。」但尤秋興顧慮比較多：「大巨蛋也是指標，這次小巨蛋加起來的人數好像可以比上大巨蛋，但唱大巨蛋要跑來跑去，困難度更高，要仔細思考一下，如果可以當然也希望。」

演唱會上獨唱部分，尤秋興選唱過去向老婆求婚的歌曲《二月》，他透露每場演出上台前和下台後一定會和老婆抱抱，顏志琳則害羞說：「老婆也會抱一下，她很辛苦，在後台整理東西，幫忙安排家人位子。」

再次談到田馥甄站台當嘉賓，尤秋興說：「雖然平時有聯絡，但邀請當嘉賓還是會不好意思，她知名度比我們高啊，會答應我們很驚訝。」也大讚田馥甄是大紅人，人紅了有自信就更有光。顏志琳則透露，昨晚合唱的其中一首田馥甄的歌曲《還是要幸福》，他很喜歡，「我覺得這首歌3人一起唱會滿好聽的。」忙完演唱會，動力火車可以先休息3天，之後想找時間打高爾夫球放鬆一下。

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