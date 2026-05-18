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娛樂 最新消息

IU看到劇本就想接！《大君夫人》殺青感言被挖出：盼大家會喜歡

IU、邊佑錫一起合作《21世紀大君夫人》培養好感情。（翻攝自IG）IU、邊佑錫一起合作《21世紀大君夫人》培養好感情。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕隨著韓劇《21世紀大君夫人》完結，MBC電視台同步釋出了充滿笑與淚的幕後花絮，在殺青日當天，感情宛如家人般的劇組互相擁抱、獻花，場面動人，IU也希望這部劇能夠收到大家的喜愛。只是這部劇後續在南韓引發各種爭議，韓網更毒舌稱劇本是最大敗筆，真的是讓人始料未及。

IU印象深刻的是《21世紀大君夫人》的遊艇戲，不少工作人員都暈船了。（翻攝自MBC YouTube）IU印象深刻的是《21世紀大君夫人》的遊艇戲，不少工作人員都暈船了。（翻攝自MBC YouTube）

IU、邊佑錫大方分享了自己最愛的劇中場景，IU對於射箭場的初遇，以及遊艇上的接吻戲最為難忘。她搞笑爆料，當時在海上拍攝遊艇戲時，很多劇組人員都暈船了：「真的是歷經波折才拍出來的戲，但在海上拍完返航時，心情真的超級好，所以現在又想起了那個畫面。」

邊佑錫則最愛兩人在誕日宴上的宮中初遇。他笑著回憶幕後趣事：「雖然不是什麼大場面，但我們私底下全部人一起在現場玩了『一二三木頭人』，還有蒙眼捉迷藏，那個充滿歡笑的場景深深留在我心裡，那天真的玩得很開心。」

邊佑錫發表《21世紀大君夫人》殺青感言時同樣有感而發。（翻攝自MBC YouTube）邊佑錫發表《21世紀大君夫人》殺青感言時同樣有感而發。（翻攝自MBC YouTube）

對於陪伴了幾個月的角色，男女主角也雙雙發表了殺青感言，IU感性表示：「一開始看了劇本之後就非常想接拍這部戲。來到片場後，能和像劇本一樣有趣的人們一起合作，就連休息時間也一起聊天，建立了深厚的羈絆。能這樣進行拍攝，我真的覺得自己是個非常有福氣的人。」

IU發表殺青感言，希望《21世紀大君夫人》受到大家喜愛。（翻攝自MBC YouTube）IU發表殺青感言，希望《21世紀大君夫人》受到大家喜愛。（翻攝自MBC YouTube）

邊佑錫則對角色有著深刻的體悟：「在飾演『理安大君』的過程中我領悟到了很多，尤其是那種為了珍貴的人而犧牲的模樣與心意，讓我有了更深的體會。希望在4月、5月這兩個月裡，大家和《21世紀大君夫人》一起度過了幸福的時光。」《21世紀大君夫人》已於Disney+上架。

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