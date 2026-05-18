《大君夫人》完結收視出爐！邊佑錫自廢王位放閃IU 狂飆13.8％創新高謝幕

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由 IU與邊佑錫領銜主演的Disney+浪漫話題韓劇《21世紀大君夫人》，於上週末迎來萬眾矚目的精彩大結局，儘管爭議不斷，不過仍在南韓本土與國際串流市場雙雙刷出歷史新高。

IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》迎來Happy Ending。（翻攝自MBC臉書）

《21世紀大君夫人》大結局全國收視率狂飆至13.8%，最高瞬間收視更一舉衝上16.1%，強勢橫掃南韓週六全頻道同時段收視冠軍。作品在的全球魅力同樣勢不可擋，上線首月便於全球Disney+與Hulu平台上累積了超過4300萬小時的驚人觀看時數，成為Disney+平台上非亞太地區觀看次數最多的韓國影集。

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《21世紀大君夫人》邊佑錫、IU終於可以過上平凡幸福的日子。（翻攝自MBC臉書）

IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》攜手廢除王室制度，以平民身分生活。（翻攝自MBC臉書）

在《21世紀大君夫人》的精彩大結局中，理安大君（邊佑錫飾）與成熙周（IU飾）歷經重重波折，終於成為君主與王妃，然而一路走來看盡階級不平等與殘酷利益鬥爭的兩人，毅然決心「廢除君主制」。此舉引來國務總理閔鄭祐（魯尚炫飾）等既得利益者的瘋狂打壓，但絕不妥協的理安大君，最終仍成功推動廢除皇室的公投，並捨棄尊貴頭銜，以本名「李完」與愛妻成熙周回歸平凡人的身分，展開甜度破表的新婚生活。

《21世紀大君夫人》前後呼應，IU、邊佑錫終於能大方在球場上親吻放閃。（翻攝自MBC臉書）

邊佑錫在《21世紀大君夫人》自廢王位，甘願成為一介平民。（Disney+提供）

卸下王室重擔後，這對夫妻迎來了遲來的蜜月期，李完更是浪漫金句連發。當被問及廢除君主制後第一件想做的事時，他深情地向成熙周說：「我希望妳能直接叫我的名字。」而當成熙周驚嘆「沒想到你的夢想竟然是革命」時，李完則溫柔回應：「妳就是我的革命。」更透露從一開始就喜歡上了成熙周，情話連發讓人看得超興奮。《21世紀大君夫人》全劇共12集已完整於Disney+上架。

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