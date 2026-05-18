（獨家）阿伯「跟伍佰學壞了」！沈文程飆高音 順帶一改垃圾車音樂

〔記者劉人瑋／台東報導〕昨晚的「東浪嘉年華」吸引不少年齡族群民眾前往，「阿伯」歌手沈文程演唱第一首「五月十一日彼下埔」，他也順勢獲台東縣長首肯「以後垃圾車音樂換這首」，只是他後半段幾乎都靠觀眾發力，被認為「跟伍佰學壞了」，原來是近日演唱太傷嗓所致，所幸最後「冷冷的心上人」尾音飆高結尾，他還興奮大喊「哇！我做到了」

沈文程一直擔心的破音問題沒發生，飆高音順利通過。（記者劉人瑋攝）

昨晚活動吸引各個不同年齡族群，「公館青少年」和「理想混蛋」主要吸引眾多年齡族群，同時也吸引部分媽媽級粉絲也跟著哼唱，壓軸的楊乃文一首首膾炙人口歌曲也將許多中年人拉入回憶中，紛喊「當時我剛出社會」、「我還在讀書」。

請繼續往下閱讀...

歌手中，剛過完「國際沈文程日」的主角沈文程，雖沒有外地或年輕樂團外表，但人氣實在高，這位自稱「參與過越戰」的阿伯級歌手，昨晚帶來締造節日緣由的歌曲「五月十一日彼下埔」。只是這首歌本就因台中所做，明年節日可能不在台東度過，但明年三月二十日肯定在台東辦演唱會。

希望「姐姐」饒慶鈴答應垃圾車音樂改用自己的歌曲，沈指揮全員「拜託縣長」。（記者劉人瑋攝）

他還「順勢」要求觀眾一起對縣長饒慶鈴大喊「拜託縣長姐姐」讓自己這首歌成為未來台東垃圾車音樂。饒先聽到這位阿伯級「台灣搖滾元老」歌手喊自己姐姐，吃了一驚道:「什麼？姐姐？」但一群人接著狂笑，聽到全場上萬觀眾被沈帶著請託音樂一事，則是笑著彎身點頭示意，未來台東倒垃圾可能聽到的不會是「少女的祈禱」。

只是沈文程還沒開唱就先要求觀眾練習高音部分，演唱時，第二段還許多都由觀眾唱完，配合背景螢幕放mv還加上跟著的字幕猶如大型卡啦ok現場，年輕點的觀眾直言，這種「讓台下唱那麼多的行為根本就是伍佰所有」，雖然自己也是伍佰的歌迷，但「阿伯不會是跟著伍佰學壞了吧？」

興奮大喊「哇！我做到了！」（記者劉人瑋攝）

沈文程在演唱後就立即解釋，自己前一天才表演、唱了約三十首歌，「怕自己『啊不上去』才請各位幫忙」、「謝謝各位弟弟妹妹（觀眾）的慈悲」。而最後一首「冷冷的心上人」由於加雜搖滾與部落元素，在屏東、台東等部落十分受歡迎，沈文程還特地在尾句飆高音，順利完成時還興奮大喊「哇！我做到了」。回到台下的沈，向饒致意時，馬上就說「我當時就想著『跟他拚了』果然我做到了」反應十分真實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法