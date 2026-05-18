一則貼文賺2200萬！Lisa私下竟用「47元大創杯子」 粉絲看傻：變高級精品

BLACKPINK成員Lisa展現超反差的一面。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國際級人氣女團BLACKPINK成員Lisa，全球影響力驚人，在 Instagram上坐擁超過 1 億名粉絲追蹤。根據英國社群分析公司 Hopper HQ 近日的數據顯示，Lisa 光是發布一則貼文的商業價值就高達9.3億韓元（約台幣2,200萬元）。然而，這位身價不菲的時尚寵兒，昨（17）日曬出私生活近照時，卻被眼尖網友發現她使用的下午茶杯子，竟然是韓國大創販售、售價僅2,000韓元（約新台幣47元）的平價小物，超巨大的反差瞬間引爆社群熱烈討論。

BLACKPINK成員Lisa曬出日常生活照，照片中的杯子吸引網友關注。（翻攝IG）

Lisa 昨日在個人IG分享了生活點滴，畫面中她一邊閱讀韓裔美籍作家李珉真暢銷小說《柏青哥》，一邊享受愜意的午後茶時光。原本不少粉絲以為天王級的她，手裡拿的又是哪家高奢品牌的未公開聯名款，沒想到經網友發揮顯微鏡精神比對後，發現那只印有米妮圖案的馬克杯，其實是街頭巷尾隨處可見的「大創百貨」生活用品，價格親民到一般學生都能輕鬆入手。

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這張照片曝光後隨即在社群平台 X（原 Twitter）與韓國論壇掀起瘋傳，大批粉絲被Lisa這種不拜金、接地氣的日常圈粉，紛紛留言笑稱：「大創馬克杯被Lisa一拿，質感直接原地升級成限量精品」、「Lisa 拿什麼看起來都好貴！」、「真正的有錢人反而最樸實，這反差萌太可愛了！」

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