無事蔣萬安，有事賴清德！ 呂秋遠嗆：來演習還是演戲？

台北市長蔣萬安。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨籍台北市長蔣萬安、民進黨籍參選人沈伯洋，近日針對雙城論壇、台灣主權獨立議題持續交鋒！蔣萬安17日被問到相關問題，要媒體去問沈伯洋具體細節，並說中華民國本來就是主權獨立國家，反問「民進黨要刪除台獨黨綱」？沈伯洋回應，「本來萬事問中央，現在變成萬事變問伯洋了」，並疑惑「咦！他不是學法律的嗎？」

律師呂秋遠隨即在臉書發文評論2人，表示從選民結構與目前的民調來看，沈伯洋不是岌岌可危，而是望塵莫及，他表示：「先別管沈伯洋在年底會不會當選，而是先看看蔣萬安到底在這四年做了什麼？」

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身為台北市民，呂秋遠指自己大概只記得蔣萬安拆了公館圓環，其他的，就是把問題都丟給中央，台北市政府似乎不存在，「只要問題不容易解決，或者是不小心被記者堵到訪問，而他完全沒準備，他的發言就很容易轉向『中央權責』、『制度問題』與『中央地方合作』。」呂秋遠問：「那選你當市長幹嘛？」

身為台北市民，呂秋遠想看到蔣萬安可以展現自己的領導能力告訴大家，現在發生什麼問題，而且你要以什麼方法解決什麼問題，「如果賴清德的中央政府對台北市政府造成很多問題，那麼問題在哪裡？過半的立法院為什麼不能立法解決這些問題？可是，你都沒說啊！」

呂秋遠說，台北市長未來當然不一定是沈伯洋，然而，當每一次的市政重大爭議，最後蔣萬安都得提到「中央」時，身為市民，當然會開始想問，這座城市真正的市長，到底是誰？無事蔣萬安，有事賴清德？萬安，你到底是來演習，還是來演戲？

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