自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔣萬安執政SOP 馬郁雯怒嗆：台北市民悲哀

台北市長蔣萬安。（資料照）台北市長蔣萬安。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台有「揭弊女神」封號的前主播、民進黨籍台北市議員中正萬華參選人馬郁雯今（18）日上午在臉書發文點名台北市長蔣萬安，砲轟本以為蔣萬安只是「無害」，萬萬沒想到，其實蔣萬安是「無能」，且無能的程度，超乎所有人的想像。

馬郁雯表示，蔣萬安活生生的把台北市長做成了一個只會推給中央的NPC（遊戲裡的背景配角，只會照表操課或說些制式化的話），她列出9項蔣萬安「北市出事，推給中央」事證：

1、密室逃脫事件已過五天，北市府還沒聯合稽查，家屬跟前員工要求改善制度！
蔣萬安喊話中央：「中央訂專法統一管理制度與安全標準，讓地方政府有所依循」。（2026/5/17）

2、醫美偷拍連環爆，北市府不僅稽查慢半拍。
蔣萬安：「中央立法「買針孔實名制」。」（2026/5/13）

3、中正紀念堂出現老鼠
蔣萬安：「市府全面進行各項清消，也會和包括中正紀念堂等中央轄管場域，一起共同努力」（2026/5/11）

4、議員要求科學化檢測鼠類數量
蔣萬安：「中央並無全國一致的計算方式及鼠患定義，希望中央讓地方有所依循。」（2026/5/6）

5、老鼠藥投放沒照SOP毛小孩恐誤食
蔣萬安：「北市府是用中央核可的環境用藥。」（2026/5/2）

6、台北車站連續攻擊案，捷運警察人力不足
蔣萬安：「關於捷運警察人力不足的問題，市府會全力向中央爭取並提出建議。」（2025/12/23）

7、北市幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌猥褻、性侵女童
蔣萬安：「建議中央修法3具體方向，包含公布姓名、機構隱匿不報罰則提高最少60萬元且具刑責、設立公布行為人專區。」（2024/7/18）

8、寶林茶室中毒案，六人死亡
蔣萬安：「北市府一直強調食安議題是中央地方一定要攜手合作、共同把關。包括實驗室的量能、後續檢驗，中央能夠加速，儘快釐清真相；再者，盼中央跨機關、跨部會統籌調查，北市府一定全力配合。」（2024/3/28）

9.北市要錢，包圍中央
去年藍白提案修財劃法，錯誤公式，導致345億統籌分配稅款無法分配
蔣萬安：「今天我們站出來就是要地方包圍中央，就是要爭取地方自治的主體性。」（2025/9/10）

馬郁雯傾聽民眾心聲。（翻攝自馬郁雯臉書）馬郁雯傾聽民眾心聲。（翻攝自馬郁雯臉書）

馬郁雯說：「台北出事，推給中央；台北要錢，包圍中央，這就是蔣萬安執政台北市的SOP；蔣萬安身為台北市長，卻把自己活成了遊戲NPC一樣，這是台北市民的悲哀。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中