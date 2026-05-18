蔣萬安執政SOP 馬郁雯怒嗆：台北市民悲哀

台北市長蔣萬安。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台有「揭弊女神」封號的前主播、民進黨籍台北市議員中正萬華參選人馬郁雯今（18）日上午在臉書發文點名台北市長蔣萬安，砲轟本以為蔣萬安只是「無害」，萬萬沒想到，其實蔣萬安是「無能」，且無能的程度，超乎所有人的想像。

馬郁雯表示，蔣萬安活生生的把台北市長做成了一個只會推給中央的NPC（遊戲裡的背景配角，只會照表操課或說些制式化的話），她列出9項蔣萬安「北市出事，推給中央」事證：

請繼續往下閱讀...

1、密室逃脫事件已過五天，北市府還沒聯合稽查，家屬跟前員工要求改善制度！

蔣萬安喊話中央：「中央訂專法統一管理制度與安全標準，讓地方政府有所依循」。（2026/5/17）

2、醫美偷拍連環爆，北市府不僅稽查慢半拍。

蔣萬安：「中央立法「買針孔實名制」。」（2026/5/13）

3、中正紀念堂出現老鼠

蔣萬安：「市府全面進行各項清消，也會和包括中正紀念堂等中央轄管場域，一起共同努力」（2026/5/11）

4、議員要求科學化檢測鼠類數量

蔣萬安：「中央並無全國一致的計算方式及鼠患定義，希望中央讓地方有所依循。」（2026/5/6）

5、老鼠藥投放沒照SOP毛小孩恐誤食

蔣萬安：「北市府是用中央核可的環境用藥。」（2026/5/2）

6、台北車站連續攻擊案，捷運警察人力不足

蔣萬安：「關於捷運警察人力不足的問題，市府會全力向中央爭取並提出建議。」（2025/12/23）

7、北市幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌猥褻、性侵女童

蔣萬安：「建議中央修法3具體方向，包含公布姓名、機構隱匿不報罰則提高最少60萬元且具刑責、設立公布行為人專區。」（2024/7/18）

8、寶林茶室中毒案，六人死亡

蔣萬安：「北市府一直強調食安議題是中央地方一定要攜手合作、共同把關。包括實驗室的量能、後續檢驗，中央能夠加速，儘快釐清真相；再者，盼中央跨機關、跨部會統籌調查，北市府一定全力配合。」（2024/3/28）

9.北市要錢，包圍中央

去年藍白提案修財劃法，錯誤公式，導致345億統籌分配稅款無法分配

蔣萬安：「今天我們站出來就是要地方包圍中央，就是要爭取地方自治的主體性。」（2025/9/10）

馬郁雯傾聽民眾心聲。（翻攝自馬郁雯臉書）

馬郁雯說：「台北出事，推給中央；台北要錢，包圍中央，這就是蔣萬安執政台北市的SOP；蔣萬安身為台北市長，卻把自己活成了遊戲NPC一樣，這是台北市民的悲哀。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法