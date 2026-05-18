可能有應沒收犯罪所得 法官裁定家寧媽所設群海公司參與沒收程序

〔記者王定傳／新北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）、家寧（張家寧）分手後，爆出頻道經營權糾紛，檢方查出，家寧媽曾淑惠涉侵占頻道收入等4318萬餘元，另搶註商標損及群海娛樂利益109萬餘元，家寧爸媽及妹妹還涉逃漏稅572萬餘元，日前依刑法業務侵占、背信等罪嫌起訴家寧媽；本案尚在審理中，檢方日前向法院聲請要求家寧媽設立的群海公司可能有應予沒收的犯罪所得，應參與沒收程序，新北地院法官裁准。

知名百萬級YouTuber「眾量級（CROWD）」前情侶檔Andy老師與家寧分手後，爆頻道經營權糾紛。（組合照，翻攝自YouTube）

法官裁定指出，曾淑惠等人被訴違反稅捐稽徵法等案件，依檢察官起訴犯罪事實，群海可能有應予沒收的犯罪所得，為保障可能被沒收財產的第三人程序主體地位，使其有參與本案程序及尋求救濟機會，認群海有參與本案沒收程序必要，依職權裁定命其等參與本案沒收程序。

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裁定並指出，群海公司於準備程序或審理程序應依通知遵期到庭，亦可委任代理人到庭，並得請求調查有利證據，且就沒收其財產事項，準用被告訴訟上權利規定；如經合法傳喚或通知而不到庭，依刑事訴訟法規定，得不待其陳述逕行判決。

檢調查出，家寧媽把家寧、Andy帳戶中的頻道流量收益、臉書廣告收益及蝦皮賣場收入，合計約3036萬餘元，通通挪到自己的帳戶中，作為個人買保險、轉存外匯定存、繳卡費私人用途使用，另涉將群海公司帳戶內業配收益1281萬餘元，分批匯入自己、家寧爸、家寧及家寧妹帳戶中，若加上頻道流量等收益，總計侵占4318萬餘元。

不僅如此，家寧媽還涉擅以自己名義申請註冊「眾量級」商標，光2021年就受領商標權收入109萬餘元，損及群海公司利益；檢調另查出，家寧媽等人還涉利用人頭虛報支領薪資、伙食費約1609萬餘元，並隱匿流量、臉書收益等，以此逃漏稅572萬餘元。至於家寧僅涉未經同意變更頻道登入密碼，致Andy無法登入，被依妨害電腦使用罪嫌起訴。法院日前安排雙方調解，仍未達成和解；Andy當時步出地院時則對媒體說：「一人一半，我只拿應得的」；家寧的委任律師則說，雙方還在洽談。

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