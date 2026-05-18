73歲曾志偉現身大孤山祈福 辭TVB高層曾認身體變差

曾志偉伸手摸向古樹，祈求身體安康。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕73歲香港資深藝人曾志偉年初辭去TVB總經理一職，外界以為他終能過上「無官一身輕」逍遙生活，近日在中國遼寧大孤山風景區被偶遇，目擊者形容他虔誠祈福，引發聯想。

根據曝光影片可見，曾志偉身穿樸素粉色背心，神情肅穆，特意走到一棵被譽為「千年神樹」、樹齡超過1300年的古銀杏樹前，儘管外圍有木欄保護，他仍努力伸長手臂，輕輕撫摸粗壯的樹幹，隨後雙手合十，低頭默禱，態度極為虔誠。

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曾志偉今年初，辭任TVB總經理一職。（香港星島日報）





港媒報導，大孤山的千年古樹相傳能為人帶來事業與健康，曾志偉此行目的，顯然與他日漸轉差的身體狀況息息相關。事實上，曾志偉的健康早就亮起紅燈，日前他接受好友、港星黎芷珊訪問，直認擔任TVB總經理期間，身體狀態大不如前，甚至愧疚表示：「我管不住自己身體呀！」

曾志偉坦言因完全沒有時間運動，加上睡眠嚴重不足、無法熟睡，應酬又多需要常飲酒，對身體造成極大損耗。他專程前往祈福的大孤山，其實過往早有來自兩岸三地的藝人曾低調到訪，包括鍾鎮濤、蕭敬騰、黃曉明、白鹿、古力娜扎、秦嵐、Angelababy等人，被指陣容堪比大型頒獎典禮。

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