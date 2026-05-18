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娛樂 電影

名模變「裁縫版東方不敗」 《末路相縫》拍到命都快沒了

〔記者鍾志均／綜合報導〕愛爾蘭名模伊芙康諾利（Eve Connolly），最近以犯罪驚悚新片《末路相縫》爆紅。片中她飾演在瑞士山區苦撐裁縫店的女孩「芭芭拉」，意外捲入黑吃黑犯罪事件後，竟把「針線活」玩到像武俠片一樣誇張，超狂操作讓影迷笑稱根本是「裁縫版東方不敗」。

伊芙康諾利在《末路相縫》因遇見一場車禍、意外獲得人生轉機。（海鵬提供）伊芙康諾利在《末路相縫》因遇見一場車禍、意外獲得人生轉機。（海鵬提供）

有趣的是，現實中的伊芙康諾利在接演前其實完全不會縫紉。導演佛萊迪麥可唐納德甚至親自拍教學影片，逼她天天苦練縫紉機操作。沒想到成果超驚人，她在電影裡從穿線、踩踏板到高速刺繡，全都熟練到像真正的職業裁縫師，美國影媒《Variety》更大讚：「把懸疑與幽默完美縫合。」

《末路相縫》玩起《蘿拉快跑》式多重命運結構。同一場車禍事件，因為女主角不同選擇，竟發展出「完美犯罪」、「報警」與「逃跑」三條完全不同的人生路線。每次命運改變，芭芭拉都得靠手上的針線技能求生，讓整部片既荒謬又刺激。

伊芙康諾利行駛在瑞士峰迴路轉的狹窄山路，好幾次差點將車開下懸崖。（海鵬提供）伊芙康諾利行駛在瑞士峰迴路轉的狹窄山路，好幾次差點將車開下懸崖。（海鵬提供）

而身高177公分、曾活躍巴黎時裝週的伊芙康諾利，這回也徹底擺脫「花瓶名模」形象。她過去曾與吳彥祖合作影集荒原打開知名度，這次則靠《末路相縫》正式證明自己能獨挑大樑。片中她一邊崩潰、一邊冷靜縫東西的模樣，更被影評形容「每一根縫線都在拉扯觀眾神經」。

最瘋的還有拍攝現場其實比電影還驚險。由於電影選在瑞士山區實景拍攝，伊芙康諾利得親自開著湖水藍福斯金龜車，在超窄山路狂飆演戲。結果因為太投入角色，好幾次過彎差點直接衝下懸崖，嚇得坐在後座拍攝的攝影師當場冒冷汗。《末路相縫》將於5月29日在台上映。

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