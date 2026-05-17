5月17至23日最旺生肖曝光！屬虎「點鐵成金」 龍猴財運大開

2026年5月17至23日週運來了，FB粉專「興趣使然的解籤師」替12生肖抽籤。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年5月17至23日週運來了，FB粉專「興趣使然的解籤師」替12生肖抽籤，本週生肖龍、猴財運佳，生肖虎有機會點石成金。

▲鼠：中平

籤詩：禾稻看看結成完，此事必定兩相全；回到家中寬心坐，妻兒鼓舞樂團圓。

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批：家運安泰，事業平穩。本週以家庭為重，可安排聚餐；投資選擇保守型理財。

▲牛：下下

籤詩：於今莫作此當時，虎落平陽被犬欺；世間凡事何難定，千山萬水也遲疑。

批：運勢低迷，謹慎應對。本週避免簽約遠行；重要文件備份，隨身帶鹽米包。

▲虎：上上

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

批：誠心堅持，點鐵成金。本週利簽約合作；長期計劃現轉機，穿戴金色可增強財運。

▲兔：中平

籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。

批：時機未至，莫強求。求職或轉職暫緩；本週宜多運動釋壓，佩戴藍色飾品靜心。

▲龍：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：水到渠成，順勢而為。本週利啟動新計畫；社交場合遇貴人，財運明顯提升。

▲蛇：下下

籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。

批：時運未濟，宜守不宜攻。重大決定延至下週；健康注意睡眠，投資觀望避免衝動。

▲馬：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人相助，把握良機。本週合作運提升；東方擺放綠色植物，多聽專業意見。

▲羊：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。

批：平安是福，莫生妄念。本週宜穩守現狀；健康注意飲食清淡，晨起飲溫水養生。

▲猴：上上

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：把握良機，心想事成。本週宜積極爭取表現；投資有望獲利，穿戴黃色增強財運。

▲雞：上上

籤詩：太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。

批：厚積薄發，終見成果。本週事業突破；投資可回收獲利，穿戴白色增強財運。

▲狗：下下

籤詩：龍虎相交在門前，此事必定兩相連；黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。

批：合作生變，財物謹慎。本週避免合夥或借貸；重要文件需公證，隨身帶鹽米包。

▲豬：中平

籤詩：雲開月出見分明，不須進退問前程；婦人若問懷胎事，樹上花開結子成。

批：迷霧漸散，方向漸明。本週可做初步決定；避免與人爭功，整理辦公環境。

《民俗說法，僅供參考，切勿過於迷信》

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