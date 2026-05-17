「惠蘭沒得獎我偷罵了」李星民百想失言...最新進展曝

李星民（右）因在第62屆百想藝術大賞頒獎典禮開玩笑，扯到女配角得主申世景，最終親自解開誤會。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓資深演員李星民日前在第62屆百想藝術大賞頒獎典禮一句玩笑話，燒成輿論風波；最新情況是，他已親自聯絡電影最佳女配角得主申世景，並解開誤會。

事件來自李星民憑電影《徵人啟弒》拿下電影最佳男配角獎後，在台上突然提到同片的合作演員廉惠蘭沒得「女配角獎」，還笑說：「惠蘭沒拿到（獎），我心裡還偷偷罵了幾句。」尷尬的是，明明前一個才剛宣布女配角得主是《諜報暗線》的申世景，瞬間讓不少網友覺得空氣凝結。

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廉惠蘭在《徵人啟弒》有精彩演出，卻與百想最佳女配角擦身。（龍祥電影提供）

韓網隨即掀起兩派討論，有人認為只是前輩開玩笑，但也有人直言：「這時間點真的太敏感」、「得獎人會很尷尬吧」，甚至還有網友直接跑去申世景IG留言安慰她，讓事情越燒越大。

韓媒今（17）報導，李星民在百想隔天就直接打電話給申世景，雙方也已經把話說開。雖然經紀公司沒有透露詳細通話內容，但強調：「已經圓滿化解誤會。」

而韓網也開始替李星民緩頰，認為他第一時間主動聯絡、親自解釋，其實已展現誠意。只是這場百想「一句玩笑變大型公關危機」的插曲，還是讓不少人驚呼：「果然頒獎典禮最可怕的不是沒得獎，是話沒經過大腦，講太快容易出事。」

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